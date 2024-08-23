Bakan Işıkhan’dan Genel Sağlık Sigortalı vatandaşlara uyarı! İlave ücret öderken dikkatli olun

Bu hastanelerin alacağı ilave ücretin sınırlarını ise SGK'nın belirlediği ölçütler çiziyor.

Vakıf üniversiteleri ve özel hastaneler, kamu hastanelerinden farklı olarak hastalardan ilave ücret alma imkanına sahip bulunuyor.

Bu duruma vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşlardan dikkatli olmalarını isteyerek usulsüzlükle karşılaşmaları durumunda vatandaşların neler yapabileceğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: