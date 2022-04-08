Bahar yorgunluğundan kurtaran muhteşem besinler

Bahar ayları, uyku isteği, ağrı, halsizlik ve yorgunlukla geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bahar yorgunluğunu yenen muhteşem besinleri sıralıyor:
SU: Vücuda dinçlik verir. Erkeklerin günde 13, kadınların ise 9 bardak içmesi gerekir.
YUMURTA: İyi ve kaliteli demir deposudur. Ha lsizliği alır.
ÇİLEK: Su ve posa deposudur. Tokluk hissi sağlar. Kan şekerini yükseltir.
ANANAS: Ödem atılmasını sağlar. İçerdiği C vitamini sayesinde vücut direncini yükseltir.
KİVİ: Vücudu zinde tutar. Demir eksikliğine iyi gelir.
AVOKADO: Vitamin ve mineral desteği sağlar. Yağ yakımını artırır.
ENGİNAR: Karaciğeri korur. Toksinleri temizler.
SEMİZOTU: Omega-3 deposudur. Bahar yorgunluğuna iyi gelir.
MERHABA BEN KANSER
Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, günümüzde benlerin ciddi bir tehlike olduğunu belirtiyor. Benlerde 6-12 aylık aralıklarla renk, şekil ya da boyut farklılığı olduğunda hekime başvurulmasını öneriyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: El içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır.
MİDE DOSTU KEKİK
Yemeklere lezzet katan kekik, kokusuyla bile mutlu eder. Kolesterolü dengeler. Tansiyonu ve kan şekerini düşürür. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini durdurur. Mideyi güçlendirir.
HAZIMSIZLIĞA ANASON ÇAYI
Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Sindirimi rahatlatır ve hazımsızlığı engeller. Kan şekerini dengeler.
NOHUTLA SAÇLAR GÜÇLÜ
İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Kabızlığı bitirir. Meme kanserine karşı koruma sağlayan nohut, saçları güçlendirir.