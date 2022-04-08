Bahar yorgunluğundan kurtaran muhteşem besinler





MERHABA BEN KANSER

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fahrinnur Yılmaz, günümüzde benlerin ciddi bir tehlike olduğunu belirtiyor. Benlerde 6-12 aylık aralıklarla renk, şekil ya da boyut farklılığı olduğunda hekime başvurulmasını öneriyor. Sözlerini şöyle sonlandırıyor: El içi, parmak uçları, ayak tabanındaki benler daha dikkatli takip edilmeli, gerekirse erken safhada cerrahi işlem ile çıkartılmalıdır.



MİDE DOSTU KEKİK

Yemeklere lezzet katan kekik, kokusuyla bile mutlu eder. Kolesterolü dengeler. Tansiyonu ve kan şekerini düşürür. Kolon kanserine karşı koruma sağlar. Saç dökülmesini durdurur. Mideyi güçlendirir.



HAZIMSIZLIĞA ANASON ÇAYI

Rahatlatıcı etkisiyle bilinen anason çayı, uyku bozukluklarını giderir. Astım, bronşit ve soğuk algınlığı şikayetlerini azaltır. Sindirimi rahatlatır ve hazımsızlığı engeller. Kan şekerini dengeler.



NOHUTLA SAÇLAR GÜÇLÜ

İçerdiği magnezyum sayesinde nohut, hücre hasarlarını onarır. Bu sayede kanserden korur. Gaz ve hazımsızlığı engeller. Kabızlığı bitirir. Meme kanserine karşı koruma sağlayan nohut, saçları güçlendirir.

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