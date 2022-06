Bahar Babacan kendi markasını çıkardı: “Skin Care” serisi için oldukça iddialı

Ünlü İş insanı ve Güzellik Uzmanı Bahar Babacan, kendi adını taşıyan markası için; "Bahar Babacan Skin Care" uzun bir yolculukla ortaya çıktı. Her aşamasını titizlikle çalıştığımız planlamaydı. Skin Care serisi için 1 yılı aşkın bir çalışma yaptık. Şimdi ise takdiri sizlere bırakma zamanı. İnsana gerçek anlamda fayda getiren çözümler bulmak gerekiyor. İyi bir ambalaj değil sonuç odaklı çalışmak gerekiyor. Yüzde 90 üzerinde bir sonuç veren ürünü kimse istemez! Neden mi çünkü sirkülasyondan para kazanmak isterler. İnsan sağlığı ticari kazanımların her zaman üstünde olmalı" dedi.







Birbirinden zengin içeriklere sahip ürünler üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Babacan, "Uzun zamandır hazırlık aşamasındaydık. Zaman almasının nedeni olmayanı, sözde olanı değil gerçekten insanların sorunlarına çözüm olacak gerçek şeyler üretmekti. Ne yazık ki ticari reklam faaliyetleri ile insanlar yıllardır kullandıkları kozmetik ürünlerinin çoğunda tam olarak istediği sonucu alamıyorlardı. Düşünsenize saç dökülme sorununuz var ve yıllardır denemediğiniz şey yok. Tam bu noktada saç, cilt, ayak, el, kaş, kirpik bakımı ile ilgili birbirinden özel ürünler ürettik. "Bahar Babacan Skin Care" Şampuanı ile ikinci yıkamada dökülmeyi yüzde 80 azaltarak dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Birbirinden zengin içeriklerle ve titizlikle hazırlanan şampuanımızda, Collagen, Biotin ve at kestanesi de kullanıldı.



Bahar Babacan; İçeriğindeki bol miktarda kolajen, vitamin, mineral, doğal özler, aminoasit kompleksi ve proteinler sayesinde saçları kökten uca besler. Saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur. Saçların hacmini artırarak daha gür görünmesini sağlar. Saç derisini besler ve uzun süre nemli kalmasını sağlayarak saç kuruluğunu da önlemeye yardımcı olur. İşlem görmüş saçlar için de kullanılabilir.



COLLAGEN: Kolajen maddesi saçların diplerinde yer alan yağ tabakasını besleyerek saç telleri ile saç kökleri arasında daha sağlam bağlantılar oluşturur. Bu sayede yağ tabakasından gelen nem- lendirici etkiler saçlara geçer. Kuruluk nedeniyle oluşan kırıklar ve matlıklarda kısa sürede ortadan kalkar.



Horse Chestnut Extract: Saç dökülmesine karşı etkilidir. At kestanesi, saç köklerini uyararak kan dolaşımını hızlandırmaktadır.



BIOTIN: Biotin ile zenginleştirilmiş formülü kırılma karşıtı etki sunar. Saç teli daha dayanıklı ve güçlü görünür. " diyerek bilgilendirdi.

