Bağışıklığı güçlendirin

Sonbahara giriş yaptığımız şu günlerde, güçlü bağışıklık sistemine sahip olmak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, güçlü bir beden için doğru beslenmek gerektiğine dikkat çekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Sarıyıldız, özellikle bu aylarda sık görülen üst solunum yollarına karşı uyarıyor. "D vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Çinko bağışıklık sistemini ve bariyer bütünlüğünü destekler. Çinkodan zengin gıdalar olarak, kuzu, dana, hindi ve tavuk eti, mantar, nohut ve ıspanağı saymak lazım. C vitamini de bağışıklığı destekler. Bu yüzden portakal, greyfurt, limon, kivi, ananas, maydanoz, brokoli, karnabahar, yeşil ve kırmızı biber, kara lahanayı sayabiliriz" diyor. Stresin de bağışıklık sistemini baskıladığını belirten Dr. Sarıyıldız, sözlerine şöyle devam ediyor: Kaygı ve endişe stres hormonlarını tetikler! Bu nedenle stresten uzak durmak gerekir.

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