Badem ve kaju kalp sağlığına bire bir!

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre yumurtanın yerine 25 ila 28 gram fındık, badem ve kaju fıstığı tüketmenin kalp hastalığı riskini yüzde 17, diyabet riskini yüzde 18 ve erken ölüm riskini yüzde 15 azaltabileceği tespit edildi.

Ayrıca bir sosise eşdeğer olan 50 gram işlenmiş eti aynı miktarda baklagil, mercimek, nohut veya fasulyeyle değiştiren kişilerin kalp hastalığından ölme veya kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 23 daha düşük olduğu belirlendi. İşlenmiş et yerine 28 ila 50 gram kuruyemiş yediklerindeyse ise riskin daha da fazla yüzde 27 düştüğü ifade edildi.