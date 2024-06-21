Bacaklarda uyuşma sorunu yaşayanlar aman dikkat! Yüksek kolesterolün belirtisi olabilir!

Kolesterol, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Atardamarları daraltan bu hastalık ilerleyen dönemde kalp krizine yol açabiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterolün bacak ve ayaklarda uyuşmaya yol açtığını belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Kolesterol, damarlarda kan akışını zayıflatır. Bu, tırnaklarınızın altlarında koyu çizgiler bırakır. Bacak atardamarlarınız tıkandığında yeterli ve gerekli miktarda oksijenden zengin kan alt kısmına ulaşmaz. Bacağınızı ağır ve yorgun hissedersiniz. Kolesterol düzeyi yüksek olan çoğu insan, bacaklarda yanma ağrısından şikayet eder. Kan akışındaki azalma, oksijenden zengin kanın kollara ve ayaklara ulaşmasını engelleyerek karıncalanmaya da neden olabilir...

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