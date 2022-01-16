B12 eksikliği sağlık sorunları beraberinde çağırıyor! Yaşam kalitenizi düşürüyor





KIZARIKLIK YAPABİLİR

B12 vitamini, diğer B vitaminlerinin aksine vücutta üretilememekte ve dışardan takviye olarak alınabilmektedir. B12 vitamininin damar yoluyla vücuda verilmesi, ağızdan alınan tabletlere göre daha etkili olmaktadır. Bazı durumlarda, dışarıdan B12 vitamini destek tedavilerinin yan etkileri de ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık, ishal, vücutta şişme hissi ve ağrı hafif yan etkilerdir. Düzensiz kalp atımı, ayaklarda şişme ve kas krampları ise enjeksiyonun ağır yan etkileri arasında yer alır ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir.