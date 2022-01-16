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    B12 eksikliği sağlık sorunları beraberinde çağırıyor! Yaşam kalitenizi düşürüyor

    B12 vitamini beden sağlığı ve sinir sistemi için önemli bir rol oynuyor.B12 vitamini eksikliği, sağlık sorunlarını çağırıyor. Dr. Muharrem İngeç, yorgunluk, unutkanlık ve depresyonun nedeni olduğunu söylüyor.

    B12 eksikliği yorgunluğun habercisi

    B12 vitamini, sinir sistemi ile beden sağlığının korunması açısından çok kritik görev görüyor. Eksikliğinde ise sağlık sorunları meydana getiriyor. Dr. Muharrem İngeç, B12 vitamini eksikliğinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor:



    50 YAŞ ÜSTÜ DÜZENLİ TEST
    Tavuk, kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, peynir ve yoğurt ile bazı sebze ve meyveler, suda çözünebilen özellikteki B12 vitamini bakımından zengindir. İnsan vücudunda yaklaşık 4 miligram kadar depolanabilen B12 vitaminin yaklaşık olarak yarısı karaciğerde depolanıyor. Vücutta eksik olduğu kan sayımıyla belirleniyor. İleri yaşta ortaya çıkma riski yüksek olduğu için 50 yaşından sonra düzenli kan testleri ile B12 seviyeleri takip edilmelidir.



    KIZARIKLIK YAPABİLİR
    B12 vitamini, diğer B vitaminlerinin aksine vücutta üretilememekte ve dışardan takviye olarak alınabilmektedir. B12 vitamininin damar yoluyla vücuda verilmesi, ağızdan alınan tabletlere göre daha etkili olmaktadır. Bazı durumlarda, dışarıdan B12 vitamini destek tedavilerinin yan etkileri de ortaya çıkabilir. Enjeksiyon bölgesinde kaşıntı ve kızarıklık, ishal, vücutta şişme hissi ve ağrı hafif yan etkilerdir. Düzensiz kalp atımı, ayaklarda şişme ve kas krampları ise enjeksiyonun ağır yan etkileri arasında yer alır ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirir.



        RİSK GRUBUNDAKİLER
        Vejetaryen ya da vegan tipi beslenme alışkanlığına sahip kişiler
        Çölyak hastaları
        Alkol ve uyuşturucu bağımlıları
        Yetersiz ve beslenen çocuklar
        Gebelik sürecinde olan anne adayları
        İleri derece diyabet hastaları
        65 yaş üzerindeki kişiler



        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        Baş dönmesi ve kuvvet kaybı.
        Çarpıntı ve nefes darlığı.
        İştah kaybı, ishal veya kabızlık.
        Aft olarak bilinen ağız içindeki yaralar, dilde kızarıklık ve çok sık kanayan diş etleri.
        İleri yaşta adresleri ve bazı basit olguları hatırlayamama. Zihinsel yorgunluk ve kaygı bozukluğu.



        Dr. Muharrem İngeç

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        Haberler Sağlık B12 eksikliği sağlık sorunları beraberinde çağırıyor! Yaşam kalitenizi düşürüyor
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