PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Azı karar çoğu zarar! Uzmanı uyardı: Güneşte fazla kalmayın

Doktorlar, "Güneş girmeyen eve doktor girer" diyor. Ancak güneşin eksikliği kadar fazlalığı da risk oluşturuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Azı karar çoğu zarar! Uzmanı uyardı: Güneşte fazla kalmayın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Doktorlar, "Güneş girmeyen eve doktor girer" diyor. Ancak güneşin eksikliği kadar fazlalığı da risk oluşturuyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş, kemik ve doku oluşumu, kanserden korunma, enerjik hissetmek gibi birçok konunun en iyi kaynağı. Yine belirli dozda güneş ışığı almak pek çok deri hastalığını iyileştirir. Uygun dozda alınan ultraviyole ışını cildin doğal bir koruma kalkanı geliştirmesini sağlıyor" diyor.

Güneşin zararlı etkilerine de dikkat çeken Dr. Küçükçakır, şu uyarılarda bulunuyor: UV filtreli gözlükler takın. Kıyafetlerin açıkta bıraktığı deri bölgelere güneşten koruyucu kremleri sürün. Güneş kremlerini sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca kullanın. 10:00-16:00 saatleri arasında güneşte fazla kalmayın.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın arkadaşının ifadesi olayın seyrini değiştirdi! Sır 12 dakikada ne oldu?
Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan açıkladı: Hedef 5 yılda 15 milyar dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz
Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar
Hamas İsrail saldırısında ölen esirlerin görüntüsünü yayımladı: Bu durumun tek sorumlusu Netanyahu
Arda Güler en iyi genç oyuncu Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi | Hakan Çalhanoğlu da Ballon d’Or ödülüne aday
Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti dünya basınında: Dönüm noktası Hürjet
Victor Osimhen resmen Galatasaray’da! Başrol Mertens değil Onyekuru | Cimbom açıkladı: İşte yıldız forvetin maliyeti
CHP’de ’penaltı’ krizi! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’in ’teknik direktörlüğüne’ itiraz: Günü geldiğinde deyip rest çekti
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor! Bakanlık harekete geçti... CHP’li İBB iş makinesiyla ağaçlara zarar verdi
Gardırop Atatürkçüleri’nin vesayet özlemi! Kılıçlı korsan yeminle doğan ’disiplin’ tartışmaları... Toplumun yanıt beklediği 4 soru
Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için sürpriz takas teklifi!
Famagusta için NETFLIX temsilcileri Meclis’e çağrılacak! TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman: Sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz
Galatasaray’da orta sahaya Brezilyalı yıldız! Son maç tepki çekmişti
Müge Anlı’daki üfürükçü olayında şok sözler: Annem göğüslerini açtı! Mehmet Yörük’ten başka bir cinayet daha mı var?
SON DAKİKA