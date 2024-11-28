Ayvanın faydaları saymakla bitmiyor!

Sonbahar ve kış mevsimiyle beraber ilk akla gelen meyveler turunçgiller olsa da bu mevsimin bir başka şifa kaynağı ise ülkemizin de anavatanı olduğu meyve ayvadır. Diyetisyen Mehmet Emin Tok, ayvanın faydalarını sıralıyor:

Kabuğundaki pektin sayesinde tok tutar. Lif bakımından zengin ve düşük kalorili olduğu için kilo verdirir.

Nezle ve gripte iyileşmeyi hızlandırır.

Mide ülserlerinden sorumlu olan h.pylori bakterisinin oluşumunu engeller.

Antioksi-danlar metabolik stresinizi azaltır. Serbest radikallerin vereceği hasarı azaltır.

İnflamatuar bağırsak hastalıklara ve ülseratif kolit gibi sorunlara karşı korur.

Astım ve alerjik dermatit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.