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Astım sıkıntısını kilo artırıyor

Astım nefes kesiyor! Kilolu kişilerde daha sık görülüyor. Uzmanlar ev kadınlarını uyarıyor: Temizlikte çamaşır suyu ve tuz ruhu kullanmayın.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Astım sıkıntısını kilo artırıyor

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Astım, en sık görülen solunum yolu hastalıkları arasında yer alıyor. Dünyada yaklaşık 370 milyon kişinin astım hastası olduğu biliniyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nurten Elkin, her yaştan insanı etkileyen bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor. Hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, hırıltılı nefes, göğüste baskı hissi ve öksürüğe yol açtığını söylüyor. Uygun ilaç tedavisinin verilmesi ile astım belirtileri kontrol altına alınabiliyor.

İLAÇ KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ
İlaçların düzenli kullanılması, sigara içilmemesi, obez hastaların kilo vermesi astım şikayetlerini azaltıyor. Yüzde 30-40 oranında astımlı hastada obezite olduğunu biliniyor. Dr. Elkin, şikayetleri azaltan önerileri sıralıyor:

Ev ve iş yerleri havalandırılmalıdır.
Evcil hayvanlarla temas kurulması durumunda maske takılmalıdır.
Mevsim geçişlerinde polenden korunmak için maske kullanılmalıdır.
Hastanın sigara dumanı ile teması önlenmelidir.
Soba, kızarmış yağ, oda spreyi, boya ve ciladan kaynaklı gazlardan kaçınılmaldır.
Astım ilaçları 'bağımlılık yapar' diye düşünerek bırakılmamalı.
Evde temizlik için tuzruhu, çamaşır suyu gibi maddeler kullanılmamalıdır.

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