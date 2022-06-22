Aslan pençesi çayının faydaları nelerdir, nasıl yapılır? Aslan pençesi çayı ne işe yarar?

Aslan Pençesi Çayı Nasıl Yapılır?

Aslan pençesi çayı yapımı için bir kaşık bitki yeterlidir. Bitkinin kurutulmuş olması gerekir. Bir şişenin içine bir litre su koyulur. Suyun kaynatılmış olması gerekir. Suya atılan bitki demlenir ve ardından tüketilir.

Aslan Pençesi Çayı Nasıl Tüketilmeli?

Aslan pençesi çayı tüketimi günde iki defa gerçekleşebilir. Çay bir ay kullandığında ağrılarda azalma olur. Özellikle adet sancısı yaşayan kadınlar bir ay boyunca düzenli olarak içtiğinde ağrı kesici özelliği gösterir. Çayı içerken ölçü olarak su bardağı kullanılmalıdır.