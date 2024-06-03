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Aşk düşmanı menopoz

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Aşk düşmanı menopoz

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Kadınlarda doğurganlığın sona erdiği dönem 'menopoz' olarak adlandırılıyor. Dünyada menopoz yaşı ortalama 50 olarak kabul ediliyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Pınar Türk, 40 yaşın altında oluşan menopozun 'erken menopoz' olarak adlandırıldığını söylüyor. "Menopozal geçiş dönemindeki şikayetlerin giderilmesinde en etkili ilacımız östrojendir. Özellikle şiddetteki ateş basmalarına yönelik en etkili silahtır. Ancak sadece kalp hastalıkları ya da kemik erimesi riskinden korunmak için sistemik yoldan (ağızdan alınan) östrojen tedavisi desteğini artık tavsiye ediyoruz" ifadesini kullanıyor.

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