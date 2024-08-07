Aşırı sıcaklar epilepsi ataklarını artırıyor! İşte ataklara karşı alınması 7 hayati önlem...

Yazın tetiklenen epilepsi nöbetleri, bir dizi kontrolsüz hareket ve bilinç kaybı şeklinde yaşandığı için hasta ve hasta yakınlarında endişe yaratıyor. Oysa ki epilepsi tanısı konulan hastaların yarısından fazlasında bu nöbetler tek bir ilaçla kontrol altına alınabiliyor.

Ülkemizde nüfusun yüzde 1'inde epilepsi görüldüğünü belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Haluk Caneroğlu, şunları söylüyor. Çok sıcak havalar fazla terlemeye, terleme de tuz ve sıvı kaybına neden olduğu için vücutta oluşan elektrolit bozukluğu nöbetleri tetikliyor. Bu nöbetleri azaltmak için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise bol su içmektir. Ayrıca yeterli uyku, güneş ile aşın sıcaktan kaçınma, alkolden uzak durma ve düzenli ilaç kullanımı gibi belli başlı önlemler de epilepsi nöbetlerini azaltmada etkili olmaktadır."

TEK BİR NÖBET ANLAMSIZ

Caneroğlu, şöyle devam ediyor: Epilepsi beyinden kaynaklanan ve tekrar eden nöbetlerle kendini gösteren bir hastalık olarak biliniyor. Sinir hücrelerinin işleyişini bozan ani ve aşırı bir elektrik deşarjı, kişinin davranışlarını, hatta bilincini de etkileyebilen nörolojik değişiklikler meydana

getiriyor. Nöbetler; boş bakma, kasılma, kontrolsüz hareketler, bilinçte değişiklik ve anormal duyular gibi farklı şekillerde görülüyor. Tek bir nöbet geçirilmesi epilepsi hastalığı anlamına gelmiyor. Birden fazla nöbet sonucu da ortaya çıkıyor.

1- Vücuttaki sıvı kaybını azaltmak için mümkün olduğu kadar bol su tüketin. Alkol tüketimini ise mutlaka kısıtlayın.

2- Tuz kaybına neden olabilecek bir ilaç kullanıyorsanız günlük tuz miktarını arttırmanız gerekebilir. Bu konuda hekiminizin önerisine uymayı asla ihmal etmeyin.

3- Sıcaklarda oluşan uyku bozuklukları nöbete yol açabiliyor. Gece uyku sorunu yaşamışsanız, uykuyu gündüz tamamlamaya çalışın.

4- Mevsim hastalıklarından korunmak amacıyla saklama ve pişirme yöntemi bilinmeyen yiyeceklerden uzak kalın...

5- Fazla sıcakların oluşturduğu terlemeyi önlemek için kalın giyecekleri tercih etmeyin.

6- Sıcak havalarda güneş gözlüğü, güneş kremi gibi korunma yöntemlerini uygulamadan güneşli ortama çıkmayın.

7- İlaçlarınızı mutlaka düzenli almaya devam edin.