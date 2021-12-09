Arpacığın çaresi temizlik! Arpacık nedir? Arpacık neden çıkar?

Arpacık, göz kapağındaki yağ bezlerinin ya da kirpik kökünün enfeksiyonu sonucu yaşanıyor. Temiz olmayan ellerin göz bölgesine götürülmesi, kontakt lens ya da kozmetik ürünlerin kullanımında hijyene dikkat edilmemesi sonucu gelişiyor. Dr. Emrullah Taşındı, arpacığın hayat boyunca birkaç defa tekrarlayabildiğini söylüyor. Daha hızlı iyileşmesi ve enfeksiyonun dağılmasını önlemek için önerilerde bulunuyor:

HAFİFÇE MASAJ YAPIN

Ellerinizi yıkadıktan sonra temiz bir havlu ya da bezi ılık suya bastırıp arpacığın üzerinde 5-10 dakika süre ile kompres yapın. Sonrasında parmağınızı arpacığın üzerinde gezdirerek tıkanmış olan kanalın açılması için hafifçe masaj yapın. Arpacık çıktığında ellerinizi, yüzünüzü ve göz bölgenizi temiz tutun. Gözlerdeki çapakları temizleyin. Ilık kompresi her defasında temizlenen bir bez ile gün içinde birkaç defa tekrarlayın.