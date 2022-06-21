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    • Sağlık
    • 21.06.2022 11:23
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    • 21.06.2022 11:23
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    Argan sabunu faydaları neler? Argan sabunu nasıl kullanılır, neye iyi gelir?

    Argan sabunu, cilt ve saç bakımı için kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan ve ana madde olan argan, kozmetik sektöründe de fazlası ile kullanılmaktadır. İçerisinde yer alan vitaminler, cildin ve saç derisinin ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri sağlamaktadır. Kullanım sağlanma amacı ne olursa olsun, sabunun düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. Aksi halde istenilen sonucun elde edilmesi oldukça gecikir.

    takvim.com.tr
    Argan sabunu faydaları neler?

    Argan sabunu, cildin gerek duyduğu nem oranını sağlar. Saç derisinin dezenfekte edilmesini sağlar. Bunların yanı sıra, günlük olarak cilt temizliğinde de oldukça etkilidir. Cilt üzerinde meydana gelen iltihaplı aknelerin ya da yaraların giderilmesi için kullanım sağlanmaktadır. Doğal içeriğe sahip olması, cilt rahatsızlığına sahip kişilerin tedavi süreçlerinde, alternatif olarak kullanılmaktadır.

    Argan Sabununun Faydaları Nelerdir?

    Argan sabununun faydaları oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Farklı birçok amaç için kullanım sağlanan argan sabununun faydalarına değinecek olursak;

    • Argan sabunu içerisinde bulunan antioksidan, güneş ışınlarının cilde verdiği zararı en aza indirger.

    • Düzenli kullanımı, cilt kanserinden korunmaya destek olur.

    • Argan sabunu, E vitamini açısından oldukça zengindir. Bu özelliği ile cilt üzerinde farklı nedenler ile meydana gelen lekelerin giderilmesinde etkilidir.

    • Argan sabununun cilt üzerinde kullanılması, cildin yağ oranının dengelenmesini sağlar.

    • Sebum oluşumunun fazlasını engelleyerek, cilt üzerinde sivilce, akne ve siyah nokta oluşumlarını engeller.

    • Cildin daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

    • Enfeksiyon kaynaklı mantar oluşumlarını ortadan kaldırır.

    • Enfeksiyonlu ve yaralı bölge üzerinde kullanılması ile kısa süre içerisinde iyileşme gözlemesini sağlar.

    • Cildi ölü derilerden arındırır.

    • Cildin yatışmasını sağlar ve canlandırır.

    • Saçların daha parlak ve pürüzsüz olmasını sağlar.

    • Saç derisi üzerinde bulunan bakterilerin giderilmesini ve sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlar.

    Argan Sabunu Nasıl Kullanılır?

    Argan sabunu kullanımı sırasında gözlerinize temas etmemesine özen göstermelisiniz. Göz ile temas sırasında bol su ile hemen durulamanız gerekmektedir. Ciltte kullanım sırasında, uygulanacak yüzeyi ıslatın ve sabunu köpürterek uygulayın. Birkaç saniye bekledikten sonra bol su ile kalıntı bırakmadan durulamanız yeterlidir. Saçlarınız üzerinde kullanım gerçekleştireceğiniz zaman, saçlarınızın iyice ıslandığından emin olun. Saç derinize masaj yaparak birkaç dakika boyunca saçınıza uygulayın. Saçlarınızı durularken, saç köklerinde ve derinizde sabun kalıntısı kalmamasına dikkat edin.

        Argan Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

        Argan sabununun kullanılacağı cilt tipleri arasında özellikle hasarlı ciltler yer almaktadır. Yaralı, kızarıklık ve tahriş olan bölgeleri iyileştirme özelliğine sahip olduğu için kullanımlasın da bir sakınca yoktur. Özellikle karma ve yağlı cilt tiplerinde fazla yağ oluşumunu engellemesi, kullanıcıların daha rahat etmesini sağlamaktadır. Yağ oluşumunu azaltarak akne sorunlarını da ortadan kaldırır. Tüm ciltlerde nem oranını dengeler ve günlük bakımlarını gerçekleştirir. Farklı saç tiplerinde de rahatlıkla kullanım sağlanabilir. Saçların parlamasını ve daha sağlıklı uzamasını sağlar. Saçların ve cildin gün içerisinde maruz kaldığı kirlerden ve bakterilerden arındırılmasını sağlar.

        Argan Sabununun İçeriğinde Neler Var?

        Argan sabununun içeriği, Akdeniz Bölgesi'nde yetişmekte olan argan ağacına sahiptir. Argan ağacının meyvesinden elde edilen yağ ile elde edilen sabun, argan yağının tüm özelliklerini taşımaktadır. Argan sabunu, E vitamini açısından oldukça zengindir. Aynı zamanda sabun içerisinde doğal olarak bulunan antioksidan, cildin doğal yollar ile yumuşaklık kazanmasına ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmasını sağlar. Argan sabunu üretiminde, cilde zarar verebilecek hiçbir kimyasal kullanılmamaktadır. Bu özelliği ile cilt temizliği, bakımı ve kozmetik sektöründe kullanımı oldukça fazladır.
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        Balkan Ninnisi
        Haberler Sağlık Argan sabunu faydaları neler? Argan sabunu nasıl kullanılır, neye iyi gelir?
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