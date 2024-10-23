PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Araştırmalar kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi

Araştırmalar; kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre iyi bir kahvaltının günün diğer öğünlerinde açlık hissini bastırdığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2024
Araştırmalar kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Araştırmalar; kahvaltıyla sağlık arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre iyi bir kahvaltının günün diğer öğünlerinde açlık hissini bastırdığı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirlendi. Araştırmayı yürüten Profesör Alexandra Johnstone, "Eğer güne sıkı bir kahvaltı ile başlarsanız, iştahınızı gün boyu kontrol etmeniz daha fazla mümkün olur. Sabahları yapılan sağlam bir kahvaltı, gün içinde metabolizmayı hızlandırır. Öğünlerde tüketilen yemek miktarını azaltır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 bebeği öldürmüşlerdi | Yenidoğan çetesinden skandal savunma! İhmal değil kaza
Başkan Erdoğan tarihi BRICS Zirvesi için Kazan’a gidiyor! Türkiye BRICS’e üye olacak mı? İşte masadaki konular...
Türk Telekom
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük maaş 14 bin TL’yi aşacak mı? İşte Ocak ayındaki olası senaryolar...
Fenerbahçe’de gündem Jose Mourinho’nun tazminatı! Detayları TAKVİM öğrendi: Ali Koç devre arasını görmek istiyor
FETÖ’cü alçakların fişleri çekildi: 119 sosyal medya hesabına erişim engeli | İşte isim isim o hesaplar...
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak
Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!
CANLI | Tel Aviv’de OHAL! İşgalci İsrail saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Gazze ve Lübnan’da katliam sürüyor!
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü: Gazze ve Lübnan masada | LGBT’ye karşı mücadele için teşekkür
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
FBI’dan köstebek avı: İnceleme resmen başladı | İran’a saldırı belgelerini kim sızdırdı? | ABD ve İsrail arasında petrol anlaşması
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye’yi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakı’nın tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İmralı çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı
SON DAKİKA