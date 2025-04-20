Araştırmacılar son 10 yıllık verileri inceledi: Kadınlar daha çok uykusuz

Harvard, Stanford ve Southampton üniversitelerinde görevli, tamamı kadınlardan oluşan uzmanlardan oluşan bir ekip, erkeklerle kadınlar arasında var olan ve yeterince anlaşılmayan "uyku açığı" hakkında son 10 yılda yayınlanan düzinelerce akademik makaleyi inceledi.

Sonuçlar, kadınların uykusuzluk yaşama olasılığının neredeyse yüzde 60 daha fazla olduğunu gösterdi. Dahili olarak vücut, bizi uykuya göndermeye yardımcı olan bir hormon olan melatonin hormonunu da daha fazla salgılar. Araştırma, melatoninin kadınlarda erkeklerden daha erken salgılandığını ortaya çıkardı.