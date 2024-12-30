PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Annelikte kritik yaş 35! Hızla yayılan kısırlığın tespiti ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler

Kısırlık, kadınlar arasında giderek yaygınlaşıyor. Yaş, hormon, yaşam tarzı ve fazla kilo, riski artırıyor. Uzmanlar kişiye özel tedavinin önemine değiniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Annelikte kritik yaş 35! Hızla yayılan kısırlığın tespiti ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Özellikle kadınların yüzde 40'ında görülen yumurtalamanın olmaması, kısırlığın en yaygın görülen nedenleri arasında bulunuyor. Op. Dr. Bilgi Uslu Aybar, anne olma hayali kuran kadınlar için kısırlık tedavisinin kişiye özel olduğunu belirtiyor. Hızla yayılan kısırlığın tespiti ve tedavisiyle ilgili bilgilendiriyor...

    BELİRTİ VERMEZ
    Kısırlık, en az bir yıl ya da 35 yaşın üzerindeyse 6 ay denemeden sonra hamile kalınamaması anlamına geliyor. Kadınlarda kısırlık, yaş, kilo, fiziksel problemler, hormon problemleri, yaşam tarzı veya çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kişide herhangi bir kısırlık belirtisi olmayabilir ve bu nedenle kısırlık fark edilmeyebilir. Pek çok sağlık durumu kadınların hamile kalmasını zorlaştırabiliyor. Kadınlarda adet döngüsündeki ve yumurtlamadaki değişiklikler kısırlığa bağlı bir hastalığın belirtisi olabiliyor.

    SİVİLCEYİ ÖNEMSEYİN
    Kadınlarda kısırlık belirtileri de değişiyor. Anormal adet döngüsü, düzensiz adet döngüsü, adet görememe, ağrılı adet dönemleri, sırt ağrısı, pelvik ağrı ve kramp olabiliyor. Bazen ise kısırlık hormonlardan kaynaklı olabiliyor. Bu durumda ciltte sivilce, aknenin artması ve cilt değişiklikleri, cinsel dürtü ve arzudaki değişiklikler, dudaklarda, memede ve çenede kıllanma, saç dökülmesi, kilo alma görülüyor.

    KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER
    Op. Dr. Aybar, kısırlık tedavisi yöntemlerini sıralıyor:
    - Yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar: Yumurtlamayı düzenler veya uyarır.
    - Aşılama: Döllenmek üzere bir veya daha fazla yumurta bıraktığında spermler doğrudan rahme yerleştirilir.
    - Tüp bebek tedavisi: Yumurta ve spermin işlendiği herhangi bir doğurganlık tedavisidir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası