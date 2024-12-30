Annelikte kritik yaş 35! Hızla yayılan kısırlığın tespiti ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Özellikle kadınların yüzde 40'ında görülen yumurtalamanın olmaması, kısırlığın en yaygın görülen nedenleri arasında bulunuyor. Op. Dr. Bilgi Uslu Aybar, anne olma hayali kuran kadınlar için kısırlık tedavisinin kişiye özel olduğunu belirtiyor. Hızla yayılan kısırlığın tespiti ve tedavisiyle ilgili bilgilendiriyor...

BELİRTİ VERMEZ

Kısırlık, en az bir yıl ya da 35 yaşın üzerindeyse 6 ay denemeden sonra hamile kalınamaması anlamına geliyor. Kadınlarda kısırlık, yaş, kilo, fiziksel problemler, hormon problemleri, yaşam tarzı veya çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor. Kişide herhangi bir kısırlık belirtisi olmayabilir ve bu nedenle kısırlık fark edilmeyebilir. Pek çok sağlık durumu kadınların hamile kalmasını zorlaştırabiliyor. Kadınlarda adet döngüsündeki ve yumurtlamadaki değişiklikler kısırlığa bağlı bir hastalığın belirtisi olabiliyor.

SİVİLCEYİ ÖNEMSEYİN

Kadınlarda kısırlık belirtileri de değişiyor. Anormal adet döngüsü, düzensiz adet döngüsü, adet görememe, ağrılı adet dönemleri, sırt ağrısı, pelvik ağrı ve kramp olabiliyor. Bazen ise kısırlık hormonlardan kaynaklı olabiliyor. Bu durumda ciltte sivilce, aknenin artması ve cilt değişiklikleri, cinsel dürtü ve arzudaki değişiklikler, dudaklarda, memede ve çenede kıllanma, saç dökülmesi, kilo alma görülüyor.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİLER

Op. Dr. Aybar, kısırlık tedavisi yöntemlerini sıralıyor:

- Yumurtlamayı uyarıcı ilaçlar: Yumurtlamayı düzenler veya uyarır.

- Aşılama: Döllenmek üzere bir veya daha fazla yumurta bıraktığında spermler doğrudan rahme yerleştirilir.

- Tüp bebek tedavisi: Yumurta ve spermin işlendiği herhangi bir doğurganlık tedavisidir.