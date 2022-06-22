Annelik hayalleri olanlar dikkat! 35 yaşından sonra gebelik şansı azalıyor...





ENFEKSİYONA DİKKAT: Çoğu kadın, şikayet oluşmasa da idrar yolu enfeksiyonuna sahiptir. Ancak bu enfeksiyon erken doğuma bile neden olabilecek kadar ciddidir! Bu nedenle anne adayları için tam idrar tetkiki ve idrar kültürü önemli testlerdendir.

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