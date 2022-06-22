Annelik hayalleri olanlar dikkat! 35 yaşından sonra gebelik şansı azalıyor...

Eğitim, kariyet, ekonomik zorluklar... Tüm bunlar kadınların annelik hayalini ertelemesine yol açıyor. Son yıllarda 35 yaş ve üzeri anne adaylarının sayısı giderek artıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Ganime Aygün, ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervinin ve kalitesinin azaldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle 35 yaş üzerinde anne olmayı planlayan kadınlara düzenli kontrol uyarısında bulunuyor. Diğer önerileri ise şöyle sıralıyor:
ADET DÜZENİNİZİ TAKİP EDİN: Kadınlarda 35 yaşın altında gebe kalma oranı yüzde 65'tir. 35 yaşından sonra bu oran yüzde 15'e düşer. Yıllar içerisinde de giderek azalır. Üretkenliğin azalmasını anlamanın en önemli işareti adet düzenidir. Adet süresinde, miktarında ve sıklığında meydana gelen değişimler yumurta kapasitesindeki azalmalardan kaynaklıdır. Altı ayda bir yumurta kapasitesi sonografik değerlendirilmesi yapılmalıdır.
KİLOLARDAN KURTULUN: Gebeliğin en önemli sorunlarından birisi, kilo kontrolüdür. Anne adayklarının gebe kalmadan önce gebelikte en az 12-14 kilo alacaklarını öngörerek kilo kontrolü yapmaları gerekir. Çünkü fazla kilo gebelikte diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilir.