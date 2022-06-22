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    Annelik hayalleri olanlar dikkat! 35 yaşından sonra gebelik şansı azalıyor...

    İlerleyen yaş, annelik hayallerini de suya düşürüyor. Araştırmalara göre 35 yaşından sonra gebe kalma şansı yüzde 10’lara geriliyor. Uzmanlar, anne adaylarını uyarıyor: Düzenli kontrolü aksatmayın. Smear testi yaptırmayı ihmal etmeyin.

    Anneliğin altın kuralı

    Eğitim, kariyet, ekonomik zorluklar... Tüm bunlar kadınların annelik hayalini ertelemesine yol açıyor. Son yıllarda 35 yaş ve üzeri anne adaylarının sayısı giderek artıyor. Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Ganime Aygün, ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervinin ve kalitesinin azaldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle 35 yaş üzerinde anne olmayı planlayan kadınlara düzenli kontrol uyarısında bulunuyor. Diğer önerileri ise şöyle sıralıyor:



    ADET DÜZENİNİZİ TAKİP EDİN: Kadınlarda 35 yaşın altında gebe kalma oranı yüzde 65'tir. 35 yaşından sonra bu oran yüzde 15'e düşer. Yıllar içerisinde de giderek azalır. Üretkenliğin azalmasını anlamanın en önemli işareti adet düzenidir. Adet süresinde, miktarında ve sıklığında meydana gelen değişimler yumurta kapasitesindeki azalmalardan kaynaklıdır. Altı ayda bir yumurta kapasitesi sonografik değerlendirilmesi yapılmalıdır.



    KİLOLARDAN KURTULUN: Gebeliğin en önemli sorunlarından birisi, kilo kontrolüdür. Anne adayklarının gebe kalmadan önce gebelikte en az 12-14 kilo alacaklarını öngörerek kilo kontrolü yapmaları gerekir. Çünkü fazla kilo gebelikte diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açabilir.



        VİTAMİN, MİNERALLER ÖNEMLİ: Anne adaylarının bedeninin biyokimyasal olarak da gebeliğe hazır olması gerekir. Yani bir canlı büyütecek ise kan vitamin, mineral depolarının dolu olması önemlidir.



        EGZERSİZ YAPILMALI: Sağlıklı bebek, sağlıklı bir bedende büyür. Bu nedenle annelerin düzenli spor yapması önemlidir. Düzenli egzersiz, kan basıncını dengelede tutar. Kas ve eklem yapısını güçlendirir. Yürüyüş, pilates, yoga ve yüzme anne adayları için idealdir.



        SMEAR TESTİ ŞART: Her anne adayı kanser öncesi olası lezyonları kontrol altında tutmak adına rahim ağzı kanser taraması olan smear testini yaptırmalıdır. Bebek açısından yapılmasında sakınca yoktur.



            ENFEKSİYONA DİKKAT: Çoğu kadın, şikayet oluşmasa da idrar yolu enfeksiyonuna sahiptir. Ancak bu enfeksiyon erken doğuma bile neden olabilecek kadar ciddidir! Bu nedenle anne adayları için tam idrar tetkiki ve idrar kültürü önemli testlerdendir.

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            Haberler Sağlık Annelik hayalleri olanlar dikkat! 35 yaşından sonra gebelik şansı azalıyor...
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