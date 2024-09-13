Anneliğin sinsi düşmanı guatr! Kadınlarda yumurta rezervini düşürüyor: İşte bilinmesi gerekenler...

Kadın hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Kadınlarda yumurtlama döneminin sona ermesine, 'menopoz' deniyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, erken menopoz hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

KRİTİK SÜRE 1 YIL

Normal şartlarda bir kadının 28 günde bir adet görmesi gerekiyor. Yaş ilerledikçe bu süre 35-40 güne kadar açılıyor daha sonra da adetten kesilme görülüyor. 1 yıl boyunca adet görememe durumuna, menopoz deniyor. Erken menopoz ise bir kadının 40 yaşından önce adetten kesilmesi olarak tanımlanıyor. Birden bire ortaya çıkmayan bu sürecin 1 yıl ile 3 yıl arasında öncül dönemi bulunuyor.

YAŞLA HIZLANIR

Erken menopozun teşhisi için Anti-Müllerian Hormon testiyle yumurta rezervinin tespit edilmesi gerekiyor. 1.5'in altı 'azalmış', 0.5 değerinin altı ise 'çok çok azalmış' yumurta sayısını gösteriyor. Bir kadın dünyaya geldiğinde 1 milyon yumurta ile doğuyor. Yaş ilerledikçe yumurta rezervi azalıyor. Bu sebeple yıllık kontrollerden kadınlarda yumurta rezervlerinin azalması durumunda, erken menopozdan şüpheleniliyor.

KİST VAR MI DİYE BAKTIRIN

Genetik nedenler başta olmak üzere, radyasyon ve guatr hastalığı erken menopozun nedenleri arasında yer alıyor. Çikolata kistinin varlığı da erken menopoza yol açıyor. Bu tür şikayeti olanlar başta olmak üzere, her kadının düzenli olarak kontrol yaptırması ve yumurta rezervi sayısını test ettirmesi gerekiyor.



KONTROLLERİ AKSATMAYIN

Tiroit bezini yabancı cisim olarak gören hücreler guatra neden oluyor. Yumurtalık dokusuna da saldırıp rezervi azaltabiliyor. Bu nedenle guatr, bilinen en sık menopoz nedenleri arasında yer alıyor.