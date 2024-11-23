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Aman dikkat! Bel fıtığı risklerini artırıyor!

Omurga kanseri, boyun, sırt ya da bel ağrısıyla belirti veriyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Prof. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, hastalığın sık sık fıtıkla karıştırıldığını söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Aman dikkat! Bel fıtığı risklerini artırıyor!

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Dünyada her yıl 19 milyon kişi kansere yakalanıyor. Yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybediyor. Gerekli önlemler alınmazsa 2040 yılında bu sayının 30 milyona yükseleceği öngörülüyor. Halk arasında 'kanserin omurga kemiğine sıçraması' olarak bilinen omurga metastazı ile karşılaşma sıklığı artıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, akciğer ve karaciğerden sonra en sık omurgada kemik metastazı görüldüğüne dikkat çekiyor.

40 YAŞ SONRASINDA GÖRÜLÜYOR

Gümüştaş, "Kanser tipine bağlı olarak omurgada metastazın görülme sıklığı yüzde 40 gibi yüksek oranda görülüyor. Erken tanı ile tedavi ise yaşamsal önem taşıyor. Dolayısıyla kanser hikayesi olan hastalarda boyun, sırt ya da bel ağrısı şikayeti ortaya çıkmış ise ve bu ağrı zamanla artıp istirahatte de devam ediyorsa, alanında uzman bir hekime başvurulması gerekiyor" diyor: Omurgada oluşan kemik metastazları çoğunlukla 40 yaş sonrasında görülüyor ve kanserin ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Kanserlerin tamamının metastaz yapma ihtimali olsa da en sık meme, prostat, akciğer, böbrek ve tiroit kanserleri omurgaya metastaz yapıyor. Omurga metastazlarının en sık görülen ve ilk belirtisi boyun, sırt ya da bel ağrısı oluyor. Ağrının istirahatte bile dinmemesi ve zamanla şiddetinin artması tipik belirtilerini oluşturuyor.

UYKU KAÇIRTIR
Hastalar ilerleyen dönemlerde geceleri ağrı nedeniyle uykudan uyanabiliyor. Omurga kemiğine metastaz hastalarında omurilik ya da sinir kökü basısına bağlı olarak kol ya da bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük de ortaya çıkabiliyor. Hasta yürümekte zorluk çekebiliyor. Sinir hasarına bağlı olarak bağırsak ve idrar fonksiyonlarında bozulma gelişebiliyor, Omurga kemiği metastazı başta yıpranmış omurga hastalıkları (fıtık, dar kanal vs) olmak üzere ağrıya ve sinir basısı bulgularına neden olan birçok omurga problemi ve osteoporoz (kemik erimesi) ile karışabiliyor. Son yıllarda kemik metastazlarının tedavisinde çok önemli yenilikler yaşanıyor. Omurga kemiği metastazlarının tedavisinde yeni gelişmeler; görüntüleme eşliğinde (tomografi, seyyar röntgen) kapalı uygulanan yakma (radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon) ve dondurma (krioablasyon) işlemleridir.

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