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'Altı' üstü lösemi demeyin

Lösemi yani kan kanseri, tedavi edilmediğinde ölüme götürüyor. Prof. Dr. Betül Tavil, çocuklarda lösemiyi işaret eden 6 belirtiye dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
’Altı’ üstü lösemi demeyin

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Lösemi, kan hücrelerinin üretiminde ve işlevlerinde sorunlara yol açıyor. Genellikle beyaz kan hücrelerini etkiliyor. Ancak diğer kan hücrelerinde de görülebiliyor. Pediatrik Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Tavil, lösemi ve tedavisi hakkında bilgiler veriyor:

2 FARKLI TÜRDE GÖRÜLEBİLİYOR
Kemik iliği vücutta alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları yani kan üreten organdır. Kemik iliğinde üretilen bu hücreler farklılaşarak kontrolsüz çoğaldığında kemik iliği blast adı verilen kanser hücreleriyle kaplanır, görevini yeri getiremez ve lösemi hastalığı oluşur. Lösemiler, akut lenfoblastik lösemi ve akut miyeloblastik lösemi olarak iki ana gruba ayrılır.

Akut lenfoblastik lösemi çocuklarda daha sık gözlenmektedir. Löseminin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bir takım çevresel ve genetik faktörler bulunmaktadır. Toksik, kimyasal maddelere maruz kalmak özellikle boya sanayiinde çok kullanılan benzen maddesi, radyasyon maruziyeti çevresel toksik faktörler arasında sayılabilir. Bir çocuğun kardeşinde, ikizinde veya ailesinde bir lösemi öyküsü bulunuyorsa herhangi başka bir çocuğa göre risk faktörü artmaktadır. Lösemi, uygun kemoterapi protolleri ile akut lenfoblastik lösemi tedavisinin başarısı oldukça yüksektir.

İLK BELİRTİ KEMİK AĞRISI
1- Kemik iliği tutulduğu zaman eklemlerde ve kemiklerde ağrı.

2- Çocukta halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık. Küçük çocuklar 10 adet merdiveni çıktıktan sonra nefes nefese kalabilirler.

3- Antibiyotikle düzelmeyen yüksek ateş.

4- Ciltte noktasal kanamalar, kolay morarma, purpura, burun ve diş eti kanamaları.

5- Boyun, koltuk altı ve kasık bölgesinde büyüyen lenf bezleri.

6- Karaciğer dalak büyümelerinin karnı gererek karın ağrısına sebep olabilmesi.

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