Akdeniz diyetinde ne yenir? AKDENİZ DİYETİ NASIL YAPILIR? İşte evde Akdeniz diyeti tarifi

Akdeniz diyetinin uygulanma şekli, şu kurallara dikkat edilerek yapılır:
- Günde en az 2,5 litre su içilmesi gereklidir.
- Kırmızı et tüketimi minimum seviyeye indirilir.
- Haftada en az 2 gün fırında ya da buğuda pişmiş balık yenmelidir.
- Akdeniz diyetinin ağırlıklı besin maddesi sebzedir. Bu nedenle her gün en az 2 öğünde kızartma hariç yöntemler ile pişirilmiş sebzeler tüketilir.
- Tereyağı, margarin, kuyruk yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlar herhangi bir şekilde tüketilmemelidir. Bunların yerine zeytinyağı konmalıdır ancak zeytinyağı tüketimi de sınırlı olmalıdır.
- Şeker ve karbonhidrat tüketimi hiçbir şekilde uygun değildir. Un ve şeker yerine tam tahıllı, çavdarlı, tam buğday unlu ekmek tüketilmesi gerekir.
- Protein ihtiyacı ağırlıklı olarak tavuk ve kırmızı et yerine bitkisel protein olarak bilinen nohut, kuru fasulye gibi maddelerden sağlanmalıdır.
- Günde en az 3 öğün tüketim yapılabilir Bu sayı 5'e kadar çıkabilir ancak bu 5 öğünün 3 tanesi ana öğün olmak zorundadır. Kalan 2 ara öğün tercihe bağlı tüketilebilir.
Akdeniz Diyetinde Ne Yenir?
Akdeniz diyetinde yenmesi uygun görülmüş olan yiyecekler, şunlardır:
- Mevsiminde ve kızartmadan yapılmış balıklar
- Kavrulmamış yağlı tohumlar
- Yumurta
- Sebze ve meyveler
- Süt ve ürünleri (az yağlı veya yağsız olanlarının tercih edilmesi gereklidir.)
- Tam tahıllı ekmekler ve tahıllar
- Kuru baklagiller
- Az miktarda tavuk, hindi ve kırmızı et
- Zeytin ve zeytinyağı
Akdeniz diyetinden maksimum fayda alınabilinmesi için belirlenmiş olan diyet listesinden özellikle hayvansal gıdalara doğru yönelmemek gereklidir.
Akdeniz Diyeti Tarifi Nasıldır?
Akdeniz diyetinde uygulanabilecek olan tarifler için bir günlük örnek, şöyle sıralanmıştır:
- Kahvaltı: 1 su bardağı yoğurt, 1/2 bardak yaban mersini, 5 badem, 1 ceviz
- Öğle yemeği: Patlıcan, kabak, biber, soğan, domates gibi ızgara sebzelerle tam tahıllı sandviç, marul yaprakları, 4 yemek kaşığı humus
- Akşam yemeği: Fırınlanmış somon ve patates, karışık yeşil salata
Diyeti uygulamaya başlayacak olan kişiler, sevmedikleri ya da tüketimini uygun görmedikleri besinleri listelerinde onlara eş değer olan besinler ya da yemekler ile değiştirebilirler. Ancak diyet yaparken öğün atlamamaya dikkat etmelilerdir.
Akdeniz Diyeti Hangi Hastalıklar İçin Yapılır?
Akdeniz diyetinin uygun görüldüğü hastalıklar, şöyle sıralanmıştır:
- Kalp hastalıkları
- Diyabet
- Kanser
- Romatizmal hastalıklar
- Böbrek hastalıkları
- Sindirim sistemi hastalıkları
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