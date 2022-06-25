Aile hekiminden (sağlık ocağı) sağlık raporu nasıl alınır? Ehliyet ve işe giriş için sağlık raporu sağlık ocağından alınır mı?

Aile Hekimi Neden Sağlık Raporu Vermiyor?

Aile hekimliğinden sağlık raporunun alınamamasının iki farklı sebebi mevcuttur. Bunlardan ilki, kişilerin kendi aile hekimlerinden sağlık raporu almamalarıdır. Diğeri ise kişilerin ihtiyaçları olan sağlık raporunun aile hekimliğinden alınmamasıdır. Bazı durumlarda kişilere gerekli olan sağlık raporlarının hastanelerden daha detaylı alınması gereklidir. Bu nedenle de sağlık ocakları herkese talepleri doğrultusunda sağlık raporu vermeyebilir.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu Sağlık Ocağından Alınır Mı?

Ehliyete gerekli olan sağlık raporunun sağlık ocaklarından alınabilme durumu mevcuttur. Ehliyet almak için istenen sağlık raporu, sağlık ocaklarında görev yapan aile hekimleri tarafından kişilere ücretsiz olarak verilir.