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AIDS tarıhe karışacak! HIV enfeksiyonlarını önleyebilen bir ilaç bulundu

Bilim insanları, HIV enfeksiyonlarını önlemek amaçlı geliştirilen Lenacapavir isimli ilacın kadınlarda yüzde 100, erkeklerde yüzde 96 oranında başarılı olduğunu açıkladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
AIDS tarıhe karışacak! HIV enfeksiyonlarını önleyebilen bir ilaç bulundu

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AIDS (HIV), dünyada yaklaşık 39 milyon kişide görülüyor. Ölüme yol açıyor. Virüsün sebep olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatlarının kalitesi düşen hastaların yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Bilim insanları tarafından geliştirilen Lenacapavir isimli ilaç, HIV'in neden olduğu enfeksiyonları neredeyse yüzde yüz bitirmeyi vaadediyor. "Bulmacanın eksik parçası" olarak nitelendirilen Lenacapavir, testlerde kadınlarda yüzde 100 başarı yakalarken, erkek hastalarda enfeksiyonu yüzde 96 oranında önledi.

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