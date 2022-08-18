Ağrı ve şişkinlik şikayetine neden olan varis akciğer pıhtısına neden oluyor

Birçok insanın ciddiye almadığı varisler, büyük tehlike yaratmaya devam ediyor. Deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülen varis, hem genetik hem de topuklu ayakkabı kullanımından dolayı kadınlarda daha çok görülüyor. Dr. Taner Şaşırtan, akciğer pıhtısına yol açabilen varisler hakkında uyarılarda bulunuyor. Erken teşhiste tedavi oranının fazla olduğuna dikkat çekiyor. Evresine ve şikâyetine göre tedavi yöntemlerinin olduğunu söylüyor.
HASTALARIN 3'TE 1'İNİ KAYBEDİYORUZ
Cilt altındaki damarların görünür hale gelmesiyle ortaya çıkan varisin önlemi alınmadığı takdirde ileriki süreçlerde hayati risk oluşturduğunun altını çizen Şaşırtan, "Akciğerine pıhtı atan hastaların 3'te 1'ini kaybediyoruz. Ani ölüm dediğimiz olaylar gelişebiliyor. Bazen nefes darlıkları oluşabiliyor. Ayrıca iyileşmeyen yaralar oluşmasına neden olabiliyor" diyor.
GENETİK YATKINLIK ETKEN OLUYOR
Varislerin yaşla değil de genetik yatkınlık ve yaşam biçimiyle alakalı olarak oluştuğundan bahseden Dr. Şaşırtan, kadınlarda bu durumla daha çok karşılaştıklarını söylüyor.