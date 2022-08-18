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    Ağrı ve şişkinlik şikayetine neden olan varis akciğer pıhtısına neden oluyor

    Varis, görsel olarak başlayıp ağrı ve şişkinlik şikayetiyle devam ediyor. Kalp cerrahı Dr. Taner Şaşırtan, uyarıyor: Erken evrede ciddiye alınmayan varis, akciğer pıhtısına neden oluyor.

    Variste akciğer pıhtısı saklı

    Birçok insanın ciddiye almadığı varisler, büyük tehlike yaratmaya devam ediyor. Deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülen varis, hem genetik hem de topuklu ayakkabı kullanımından dolayı kadınlarda daha çok görülüyor. Dr. Taner Şaşırtan, akciğer pıhtısına yol açabilen varisler hakkında uyarılarda bulunuyor. Erken teşhiste tedavi oranının fazla olduğuna dikkat çekiyor. Evresine ve şikâyetine göre tedavi yöntemlerinin olduğunu söylüyor.



    HASTALARIN 3'TE 1'İNİ KAYBEDİYORUZ
    Cilt altındaki damarların görünür hale gelmesiyle ortaya çıkan varisin önlemi alınmadığı takdirde ileriki süreçlerde hayati risk oluşturduğunun altını çizen Şaşırtan, "Akciğerine pıhtı atan hastaların 3'te 1'ini kaybediyoruz. Ani ölüm dediğimiz olaylar gelişebiliyor. Bazen nefes darlıkları oluşabiliyor. Ayrıca iyileşmeyen yaralar oluşmasına neden olabiliyor" diyor.



    GENETİK YATKINLIK ETKEN OLUYOR
    Varislerin yaşla değil de genetik yatkınlık ve yaşam biçimiyle alakalı olarak oluştuğundan bahseden Dr. Şaşırtan, kadınlarda bu durumla daha çok karşılaştıklarını söylüyor.



        BELİRTİLERİ NELER
        Bacaklarda ağrıların oluşması özellikle akşam saatleri
        Aniden ayağı kalkıldığında bacaklarda karıncalanma görülmesi
        Ciltte kabarıklık oluşması
        Ciltte yanma hissi oluşması ve gece krampları
        Deri altında görülen mavi renkteki kıvrımlar



        TEDAVİ YÖNTEMLERİ
        Erken teşhiste tedavi şansının yüksek olduğu hastalık için farklı tedavi yöntemleri sunuluyor. Açık yaralarda uygulanan PRP yöntemi, çeşitli kremler, dış lazer ve iç lazer tedavileri, hastanın ultrason sonuçlarına göre değişen birçok tedavi yöntemi kullanılıyor.

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        Haberler Sağlık Ağrı ve şişkinlik şikayetine neden olan varis akciğer pıhtısına neden oluyor
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