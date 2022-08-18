Ağrı ve şişkinlik şikayetine neden olan varis akciğer pıhtısına neden oluyor

Birçok insanın ciddiye almadığı varisler, büyük tehlike yaratmaya devam ediyor. Deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülen varis, hem genetik hem de topuklu ayakkabı kullanımından dolayı kadınlarda daha çok görülüyor. Dr. Taner Şaşırtan, akciğer pıhtısına yol açabilen varisler hakkında uyarılarda bulunuyor. Erken teşhiste tedavi oranının fazla olduğuna dikkat çekiyor. Evresine ve şikâyetine göre tedavi yöntemlerinin olduğunu söylüyor.