Ağız kuruluğu diyabete işaret! İhmal etmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor





KANSERDEN TİROİTE...

Doç. Dr. Mustafa Kaplan ağız kuruluğuna neden olan durumları sıralıyor:

İlaçlar: Depresyon, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kas gevşeticiler ile ağrı kesici ilaçlar ağız kuruluğu yapabilir.

Sinirhasarı: Baş ve boyun bölgesindeki sinir hasarına neden olan bir yaralanma veya ameliyat, ağız kuruluğuna neden olabilir.

Diğer sağlık koşulları: Diyabet-şeker hastalığı, felç, ağızdaki mantar enfeksiyonu, böbrek yetmezliği, tiroit hastalıkları ve kansızlık ağız kuruluğu nedenidir.

Burun tıkanıklığı: Ağızdan nefes almak ve horlamak ağız kuruluğuna katkıda bulunabilir.