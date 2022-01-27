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    Ağız kuruluğu diyabete işaret! İhmal etmek ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor

    Ağız kuruluğu ihmale gelmiyor! Altında pek çok sağlık sorunu yatıyor. Bunların başında diyabet ve tiroit hastalıkları geliyor. Uzmanlar, “Nedeni mutlaka tespit edilmeli. Tedaviye başlanmalı” diyor.

    Ağız kuruluğu diyabete işaret

    Günümüzde çoğu kişi, ağız kuruluğundan yakınıyor. Ağız içindeki tükürüğün azalmasıyla ortaya çıkan bu duruma, birçok hastalık neden olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaplan, tıpta 'kserostomi' denilen bu durum hakkında önemli bilgiler paylaşıyor.



    SESİ DE KISAR
    Ciddi hastalıkların belirtisi olabilen ağız kuruluğuna, diş çürükleri ve ağız içi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Ağız içindeki kuruluk ayrıca sık sık susama, dilde karıncalanma, tükürük bezlerinde büyüme, ağız kokusu, çiğneme, boğaz ağrısı ve ses kısıklığı gibi şikayetlere yol açıyor.



    KANSERDEN TİROİTE...
    Doç. Dr. Mustafa Kaplan ağız kuruluğuna neden olan durumları sıralıyor:
    İlaçlar: Depresyon, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ve kas gevşeticiler ile ağrı kesici ilaçlar ağız kuruluğu yapabilir.
    Sinirhasarı: Baş ve boyun bölgesindeki sinir hasarına neden olan bir yaralanma veya ameliyat, ağız kuruluğuna neden olabilir.
    Diğer sağlık koşulları: Diyabet-şeker hastalığı, felç, ağızdaki mantar enfeksiyonu, böbrek yetmezliği, tiroit hastalıkları ve kansızlık ağız kuruluğu nedenidir.
    Burun tıkanıklığı:     Ağızdan nefes almak ve horlamak ağız kuruluğuna katkıda bulunabilir.



        NELER YAPMALI?
        Ağız kuruluğunun tedavi edilmesi için önce nedeninin belirlenmesi gerekir. Ağız ve diş bakımının yapılması önerilir. Ağız gargaraları, diş çürümesine karşı koruma sağlar.

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