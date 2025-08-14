SON DAKİKA
Ağız kokusunun asıl nedeni sanılandan farklı: Uzmandan etkili öneriler

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, ağız kokusunun yüzde 90’ının üst solunum yolu hastalıklarından kaynaklandığını belirtti. Et ağırlıklı beslenenlerde kokunun daha sık görüldüğünü vurgulayan Aksoy, bol su tüketimi, şekersiz sakız ve antiseptik gargara gibi basit yöntemlerle şikayetlerin azaltılabileceğini söyledi.

14 Ağustos 2025
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, Beslenme alışkanlıklarından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok nedenle ortaya çıkan ağız kokusunun yüzde 90'ının üst solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca sürekli et tüketen kişilerde ağız kokusunun daha yaygın görüldüğünü belirtti.

Aksoy, "Kronik ağız kokusunun tedavi sürecinde bol su tüketimi ve şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir. Yemeklerden sonra tarçın ve antiseptik gargara kullanmak, kokunun etkisini azaltacaktır." dedi.

