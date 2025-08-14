Ağız kokusunun asıl nedeni sanılandan farklı: Uzmandan etkili öneriler

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, Beslenme alışkanlıklarından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok nedenle ortaya çıkan ağız kokusunun yüzde 90'ının üst solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca sürekli et tüketen kişilerde ağız kokusunun daha yaygın görüldüğünü belirtti.

Aksoy, "Kronik ağız kokusunun tedavi sürecinde bol su tüketimi ve şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir. Yemeklerden sonra tarçın ve antiseptik gargara kullanmak, kokunun etkisini azaltacaktır." dedi.