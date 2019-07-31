Adaçayıyla terlemeye son

sıcaklıklarının artmasıyla birlikte terleme sorunu yaşanıyor. Bu durum, pek çok kişi için kabusa dönüşüyor. Kıyafetlerin ıslak görünmesine yol açarken, koku ve mantar gibi dermatolojik şikayetlere de neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Burçak Bozdemir Aral, terlemeye karşı etkili yöntemleri sıralıyor:Açık renk ve teri çeken pamuklu kıyafetler, terleme sorunlarını bitirir.Sanılanın aksine bol sıvı tüketimi terlemeyi artırmaz.: Adaçayı veda ter bezlerinin etkinliğini azaltır.