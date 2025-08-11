Aç kalmak migreni tetikliyor

Dünya nüfusunun yüzde 10'unu etkileyen migren, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülüyor. Stres, yetersiz uyku, yorgunluk, hava değişimleri, alkol tüketimi, güçlü kokular, sigara dumanı, öksürük ve aşırı egzersiz migreni tetikliyor. Bazı besin ve besin bileşenlerinin migreni tetiklediğinin, bazılarının ise migren semptomlarını hafiflettiğinin altını çizen Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, "Bir araştırmada tetikleyici faktörlerden üçüncüsünün yüzde 57'lik bir oranla açlık olduğu tespit edilmiştir. Açlık ile kan şekerinin düşmesi bireylerde migren ataklarını tetiklemektedir" diyor.



ÖĞÜN ATLAMAYIN

Akgül, "Hastalar öğün atlamamalı, tam tahıllı ve posa içeriği yüksek, proteinli gıdalar almalıdır. Fazla basit karbonhidrattan kaçınmalı ve gıda katkı maddelerinin kişilerde duyarlılığı arttırarak migren ataklarını tetikleyebildiği unutulmamalı" diyor. Alkol, peynir, çikolata migren ataklarını tetiklediğini söylüyor.

Migren, dayanılmaz baş ağrılarına yol açıyor. Uzmanlar, ataklarının önlenmesi için uzun süre aç kalmamayı öneriyor