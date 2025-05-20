7 yıl sonra yeniden hayata tutundu: ABD’li adam diyalizden kurtuldu

ABD'de yaşayan Oscar Larrainzar (41), 7 yıl önce mesane kanserine yakalandığını öğrendi. Operasyonla mesanesinin çocuğunu kaybetti. Ayrıca böbrek kanseri nedeniyle de her iki böbreği de çıkarıldı. Hasta yıllarda diyalize bağlı yaşadı. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden ve Kaliforniya Üniversitesi'nden cerrahlar, 8 saatte Larrainzar'ın hem böbrek hem de mesane naklini gerçekleştirdi. Yapılan mesane nakli dünyada ilk kez yapıldı. Ameliyattan sonra hasta diyalizden kurtuldu. Aynı zamanda yıllar sonra ilk kez idrar da üretti.

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