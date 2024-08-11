7 gün içinde pamuk gibi olacak! Yüzdeki komedonları patır patır silip atacak formül! 1-2 damla yeterli

Sirke genellikle birkaç damla su ile seyreltilir, bazen de bal 🍯, zeytinyağı 🫒, sarımsak 🧄 veya diğer doğal maddelerle karıştırılır. Karışım, doğrudan yağ bezelerine uygulanır ve genellikle günde bir veya iki kez uygulanması önerilir. Sirke ve diğer bileşenlerin karıştırılması sırasında doğru oranların kullanılması önemlidir. Ayrıca, bazı cilt tiplerinde hassasiyet oluşturabileceği ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği konusunda uyarılar yapılmaktadır. İlk kez uygulamadan önce küçük bir bölgede test edilmesi önerilir.