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5 adımda başığıklığı güçlendirmenin yolu!

Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar artmaya başlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklığı güçlendirmek için 5 öneri sıraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
5 adımda başığıklığı güçlendirmenin yolu!

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    Kış aylarının gelmesiyle hastalıklar kapıyı çalıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, bağışıklığı güçlendirmenin 5 adımını sıralıyor:

    A vitamini şart: Gözleri güçlendiren A vitamini havuç, tatlı patates, ıspanak ve lahanada bulunuyor. Vücut direncini artırıyor.

    C vitamini: Antioksidan özelliği sayesinde hastalıkları engelliyor. Portakal, limon, mandalina, kivi, brokoli, ıspanak, karnabahar, tere, maydanoz, kırmızı biberde bolca bulunuyor.

    Çinko: Soğuk algınlığından koruyor ve şiddetini azaltıyor. Kabak çekirdeği, kaju, fındık ve fıstık gibi kuruyemişlerde bulunuyor.

    Selenyum: Vücudun bakteri ve virüslerle savaşmasını sağlıyor. Tavuk, hindi, balık, deniz ürünleri, tahıllar ve kuruyemişlerde bulunuyor.

    Sarımsak: İçerdiği sülfür sayesinde doğal antibiyotik etkisi gösteriyor. Vücuda güç veriyor. Çiğ tüketilmesi öneriliyor.

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