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45 yaş altı kadınlar dikkat: Rahim ağzı kanserini "aşı"n!

Cinsel yolla bulaşan rahim ağzı kanseri, tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor. Prof. Dr. Mete Güngör, “Kanseri aşı ile önlemek mümkün” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
45 yaş altı kadınlar dikkat: Rahim ağzı kanserini aşın!

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    Her yıl ülkemizde yaklaşık 2 bin, dünya genelinde ise 500 bini aşkın kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuluyor. Tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Güngör, rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gereken 5 önemli noktayı anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

    DIŞARIDAN BELİRTİ VERMİYOR
    HPV virüsü, dışarıdan bakıldığında hiç belirti vermiyor. İleri evrede ise vajinal kanamalar, vajende doluluk veya kitle hissiyle belirti verir. Rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsü sadece bir kişiyle ve bir kere cinsel ilişki olsa da bulaşabilir. Dolayısıyla cinsel ilişkisi olan her kadında HPV enfeksiyonu ve rahim ağzı kanseri görülebilir. Ancak her virüsü alan kişi kanser olmuyor, sadece yüzde 1'i bundan etkileniyor. Bazen virüs uzun yıllar hücrelerin içinde sessizce durur ve HPV testi yapılmadıktan sonra varlığı bilinmez. Ancak virüsle enfekte olduktan yaklaşık 10-15 yıl sonra ortaya çıkabilir.

    21 YAŞINDAN İTİBAREN...
    Rahim ağzı kanserinin tarama yöntemleri sayesinde erken teşhisi hayat kurtarıyor. 21 yaşından itibaren doktorunuz farklı bir görüş belirtmedikçe üç yılda bir smear testi yaptırmak gerekiyor. 30 yaşından sonra HPV testi smear testine eklenerek veya tek başına beş yılda bir yapılıyor. Daha sık aralıklarla smear testi yaptırmak ise tanı koyma şansını artırmadığı gibi gereksiz biyopsi işlemleri yapılmasına neden olabilir. HPV testinin pozitif gelmesi ve smear testinin bozuk gelmesi durumunda biyopsi yapılarak kanser olup olmadığı tespit edilir.

    ÖMÜR BOYU KORUYOR
    HPV aşılarının 15 yaşına kadar yaptırılması durumunda 2 doz, 15 yaşından sonra yaptırılması durumunda ise 3 doz olması gerekiyor. Sonrasında bir daha tekrarlanmasına gerek yoktur. Aşılar, içinde bulunan HPV tiplerine karşı ömür boyu koruma sağlar. HPV enfeksiyonu geçirmiş olsun olmasın 45 yaşına kadar herkese yapılabilir.

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