30 günde beyni geliştiriyor! Canan Karatay B12’yi fulleyen besinleri tek tek listeledi

B12 vitamini, zeka ve hafıza için hayati önem taşıyan bir vitamindir. Prof. Dr. Canan Karatay, B12 vitamini eksikliğini önlemek için doğal yollarla bu vitamini almanın yeterli olduğunu belirtiyor. İşte Karatay'ın önerdiği B12 vitamini kaynakları...