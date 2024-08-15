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30 günde beyni geliştiriyor! Canan Karatay B12'yi fulleyen besinleri tek tek listeledi

B12 vitamini, zeka ve hafıza fonksiyonları için kritik öneme sahip bir vitamindir. Canan Karatay'a göre, B12 vitamini eksikliği yaşayanların takviyeler ya da ilaçlar kullanmalarına gerek yok; bu vitamini doğal olarak besinlerden alabilirler. İşte Canan Karatay'ın B12 vitamini için önerdiği hayvansal gıdalar ve içecekler...

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 19:58 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 19:58
30 günde beyni geliştiriyor! Canan Karatay B12’yi fulleyen besinleri tek tek listeledi

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B12 vitamini, zeka ve hafıza için hayati önem taşıyan bir vitamindir. Prof. Dr. Canan Karatay, B12 vitamini eksikliğini önlemek için doğal yollarla bu vitamini almanın yeterli olduğunu belirtiyor. İşte Karatay'ın önerdiği B12 vitamini kaynakları...

Canan Karatay'ın 2022 yılında yaptığı bir televizyon röportajında B12 açısından en zengin kaynakları açıkladı. İşte Canan Karatay'dan zeka geliştiren besin önerileri...

🥩 Hayvansal Gıdalar

Et 🥩

Balık 🐟

Karaciğer 🍖

Yumurta 🥚

🥛 Doğal Aktif Mayalı Yiyecek ve İçecekler

Boza 🍶

Kefir 🥛

Turşu 🥒

Sirke 🍋

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