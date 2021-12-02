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    Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır (Sağlık haberleri)

    Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar.

    Bronşite pekmez

    Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır. Adet kramplarını hafifletir. Kemikleri sağlıklı tutar. Astım ve bronşit hastalarında rahatlama sağlar.

    GRİBE ÇARE KIZILCIK
    Kızılcık, idrar yolu enfeksiyonlarını önler. Grip ve soğuk algınlığı hastalıklarını önlemeye yardımcıdır. Kötü kolesterolü düşürür. Kalp hastalığı riskini azaltır.

    Dişlere limon
    C vitamini deposu limon, ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.

    LODOS MİDEYE ESER
    Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan lodosun insan sağlığına olumsuz etkileri oluyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Lodos, insanların psikolojisi ve fiziksel enerjisi üzerinde bir takım değişikliklere sebep oluyor. Odaklanma sorununa yol açıyor. Uykusuzluk, iştahta azalma veya artma, sabah yataktan kalkamamak, şiddetli baş ağrıları olabilir. Migreni tetikleyebilir. Kişide gaz, midede rahatsızlık kabızlık veya ishal şikayetlerinde bozulmalara neden olabilir." diyor.

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    Haberler Sağlık Pekmez, vücut ağırlığını azaltmada yardımcıdır (Sağlık haberleri)
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