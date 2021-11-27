Doğuştan veya sonradan vücutta çıkan benler kanser habercisi olabilir!





DERMOSKOPLA BAKIYORUZ

Bazen biz dermatologlar bile çıplak gözle vücuttaki lekenin ben olup, olmadığını anlayamıyoruz. Dermoskoplarla bakıp, bu lekeleri takip ediyoruz. Ben görünümündeki bu lekelerin değişiminde hastanın yaşı hatta içinde bulunduğumuz mevsim bile çok önemli. Yani vücutta ben varsa dışardan gözlenebilen büyüme ve küçülme durumu çok önemli. Bir yandan da tetikleyecek vitamin eksiklikleri, metabolik eksiklikler, magnezyum ve çinko değerleri hastayı değerlendirirken birer veridir.