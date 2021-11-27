Doğuştan veya sonradan vücutta çıkan benler kanser habercisi olabilir!

Vücudun en önemli organlarından olan deride meydana gelen lezyonların ihmal edilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Özellikle zararsız olarak algılanan düz veya kabarık, pembe, kahverengi ya da siyah olabilen benlerin mide-bağırsak sisteminde ya da metabolik sistemde bir problem olduğunu gösterebileceği gibi kanserin dahi habercisi oluyor. Dr. Elif Topçu, önemli bilgiler veriyor:
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Benleri çoğalan bir hastamızın muayenesi sırasında iyi huylu deri tümörü lezyonu olduğu anlaşıldı.