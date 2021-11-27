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    Doğuştan veya sonradan vücutta çıkan benler kanser habercisi olabilir!

    Derideki değişiklikler, hastalıkların habercisi oluyor. Dr. Elif Topçu, doğuştan var olan veya doğumdan sonra çıkan benlerde bir çoğalma görülüyorsa kanser riski taşıyabileceğini söylüyor.

    Doğuştan veya sonradan vücutta çıkan benler kanser habercisi olabilir!

    Vücudun en önemli organlarından olan deride meydana gelen lezyonların ihmal edilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.



    Özellikle zararsız olarak algılanan düz veya kabarık, pembe, kahverengi ya da siyah olabilen benlerin mide-bağırsak sisteminde ya da metabolik sistemde bir problem olduğunu gösterebileceği gibi kanserin dahi habercisi oluyor. Dr. Elif Topçu, önemli bilgiler veriyor:



    TAKLİT EDİYORLAR
    Benleri çoğalan bir hastamızın muayenesi sırasında iyi huylu deri tümörü lezyonu olduğu anlaşıldı.



        Bu lezyon bene çok benziyor. Benler gibi hızlı ya da yavaş hareket ediyor, renkleri ve yapıları değişebiliyor. Bu lezyon tekli de olabilir çoğalmış şekilde de belirebilir. Yaptığımız muayenelerde vücuttaki lekenin ben olması kadar ben olmaması da önemli.



        Nitekim hastanın belki de mide-bağırsak sisteminde ya da metabolik sisteminde bir problemi var. Bunun dışında kolesterolü de yüksek olabilir, insülin direnci, karaciğerinde yağlanma olabilir.



        DERMOSKOPLA BAKIYORUZ
        Bazen biz dermatologlar bile çıplak gözle vücuttaki lekenin ben olup, olmadığını anlayamıyoruz. Dermoskoplarla bakıp, bu lekeleri takip ediyoruz. Ben görünümündeki bu lekelerin değişiminde hastanın yaşı hatta içinde bulunduğumuz mevsim bile çok önemli. Yani vücutta ben varsa dışardan gözlenebilen büyüme ve küçülme durumu çok önemli. Bir yandan da tetikleyecek vitamin eksiklikleri, metabolik eksiklikler, magnezyum ve çinko değerleri hastayı değerlendirirken birer veridir.
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