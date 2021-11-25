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    Kulak çınlaması yaşam kalitesini etkiliyor!

    Bulunulan ortamda o ses olmamasına rağmen varmış gibi duyulma, işitilme hissi olarak tanımlanan kulak çınlaması, kişinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Araştırma Görevlisi Mina Gök, çınlamayı önlemek için önerilerde bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 25 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Bu sese ’kulak’ kabartın

    Bulunulan ortamda o ses olmamasına rağmen varmış gibi duyulma, işitilme hissi olarak tanımlanan kulak çınlaması, kişinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Çocukluk çağından itibaren her yaştan bireyde görülebilen çınlamanın, toplumda oldukça yaygın görüldüğünü belirten uzmanlar, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10-15'ini etkilediğini belirtiyor.

    STRESİ AZALTIN
    Araştırma Görevlisi Mina Gök, çınlamayı önlemek için önerilerde bulunuyor: Kulakları yüksek ses ve gürültüden koruyun. Enfeksiyon riskini azaltmak için kulaklık ve/veya işitme cihazını temizleyin. Özellikle stres/anksiyete açısından duygu-durumumuzu stabil tutmaya özen gösterin.



    AZ ÖĞÜN ÇOK HALSİZLİK
    Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulunuyor: Tek öğün beslenme, 23 saat açlık/ yememe, 1 saatlik tek ve büyük bir öğün yemek yeme olarak düşünülebilir. Kişinin tercihine bağlı olarak istediği saatte tek bir öğün olmak şartıyla dilediği kadar ve dilediği şeyi yiyebilir. Herhangi bir kalori ya da makro besin öğesi kısıtlaması yapılmaz. Tek öğün beslenmek halsizlik yapar. Bunun için aralıklarla beslenmek gerekiyor.



    REGL AĞRISINA SAFRAN
    Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kolesterolü düşürür. Saç dökülmesini önler. Vücuda dinçlik verir. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.



        EN BABA BESİNLER
        Çocuk sahibi olmak için doğru besinleri tüketmek gerekiyor. Keçiboynuzu, kabak ve kuşkonmaz, erkeklerin babalık şansını artırıyor.



        Günümüzde çiftlerin bir kısmı, çocuk sahibi olmakta güçlük çekiyor. Bir yıl boyunca korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamama durumuna, kısırlık deniyor. Araştırmalar, sağlıklı beslenerek kısırlığın önlenebileceğini gösteriyor. Uzmanlar, sperm kalitesi artırmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:



        KEÇİBOYNUZU
        Erkeklerde kısırlığı tedavi eder. Sperm ve yumurta etkileşimini sağlar.



            AVOKADO VE KUŞKONMAZ
            Enerji kaynağı olan bu ikili, sperm hareketliliğini artırır.



            KABAK VE AY ÇEKİRDEĞİ
            Sperm hareket ve sayısını artırıcı etki gösterir. Baba olma şansını artırır.



            ZENCEFİL VE ISPANAK
            İçerdiği çinko ile sperm sayısını ve hızını artırır. Erkeklerin mucize besinleridir.



                TURUNÇGİLLER
                Sperm kalitesini artırır.



                FINDIKFISTIK
                Spermin olgunlaşmasını sağlar.



                ACI BİBER KİLOLAR GİDER
                Samandağ biberi, özellikle yağ yakıcı etkisinden dolayı kilo vermek isteyenlerin imdadına yetişiyor. Diyetisyen Özge Bolat, biberin faydalarını şöyle sıralıyor: Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarında birçok kanser türünde önleyici etkiye sahiptir. Grip, nezle gibi hastalıkların iyileşmesini hızlandırıyor.



                    SUSAM AŞKA DEVAM
                    Simitlerin ve böreklerin vazgeçilmezi olan susam, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle vücuda enerji veriyor. Aşk hayatını canlandırıyor. Cinsel gücü de artırıyor. Ayrıca erkeklerde kan akışının hızlandırıp ereksiyon problemini gideriyor. Susamın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: Kansere karşı koruyucudur. Hazmı kolaylaştırır. Kemik erimesini önler. Karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır. Böbrek iltihaplarını gidermeye yardımcı olur. Bronşite iyi gelir.



                    SEDEFE MUZ MUCİZESİ
                    Vitamin deposu muz, sindirimi destekler. Sedef ve akne gibi cilt hastalıklarından korur. Tansiyonu dengeler. Böbrek taşı oluşumunu engeller. Cildi güzelleştirir.



                    KABIZLIĞA TURP
                    Salataları süsleyen turp, yaşlanmayı önler. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kas ağrılarını dindirir. Kolesterolü dengeler.
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                    Haberler Sağlık Kulak çınlaması yaşam kalitesini etkiliyor!
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