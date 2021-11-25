Kulak çınlaması yaşam kalitesini etkiliyor!

Bulunulan ortamda o ses olmamasına rağmen varmış gibi duyulma, işitilme hissi olarak tanımlanan kulak çınlaması, kişinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor. Çocukluk çağından itibaren her yaştan bireyde görülebilen çınlamanın, toplumda oldukça yaygın görüldüğünü belirten uzmanlar, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 10-15'ini etkilediğini belirtiyor.
STRESİ AZALTIN
Araştırma Görevlisi Mina Gök, çınlamayı önlemek için önerilerde bulunuyor: Kulakları yüksek ses ve gürültüden koruyun. Enfeksiyon riskini azaltmak için kulaklık ve/veya işitme cihazını temizleyin. Özellikle stres/anksiyete açısından duygu-durumumuzu stabil tutmaya özen gösterin.
AZ ÖĞÜN ÇOK HALSİZLİK
Uzman Diyetisyen Eda Balcı, hızlı kilo verebilmek ya da günlük alışkanlık olarak tek öğün beslenmeyi tercih eden kişilere uyarılarda bulunuyor: Tek öğün beslenme, 23 saat açlık/ yememe, 1 saatlik tek ve büyük bir öğün yemek yeme olarak düşünülebilir. Kişinin tercihine bağlı olarak istediği saatte tek bir öğün olmak şartıyla dilediği kadar ve dilediği şeyi yiyebilir. Herhangi bir kalori ya da makro besin öğesi kısıtlaması yapılmaz. Tek öğün beslenmek halsizlik yapar. Bunun için aralıklarla beslenmek gerekiyor.