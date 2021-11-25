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    Dr. Fatih Kaya uyarıyor! Cepteki tehlike hemoroide gebe

    Dr. Fatih Kaya, cep telefonu bağımlılığının hemoroit hastalığının görülme sıklığını artırdığını söylüyor. “Günde 2 litre su için, lifli posalı gıdalar ve kabuklu kuruyemişler yiyin” diyor.

    Cepteki tehlike hemoroide gebe

    Vücutta anal kanal olarak tanımlanan damarsal yapıların farklı nedenlerle genişlemesi ve yapışık oldukları bölgeden sarkarak şikayetlere neden olması, hemoroidal hastalıklara yol açıyor. Dr. Fatih Kaya, hastalığın kesin nedeninin bilinmemesine karşın kimi davranışların hemoroit oluşumuna ve büyümesine yol açtığını söylüyor. Şu bilgileri veriyor:



    ÖĞRETMENLER RİSK ALTINDA
    Ailevi yatkınlık, kabızlık ve ishal, cep telefonu ya da kitap ile tuvalete girilmesinden dolayı tuvalette uzun süre kalmak ve ıkınmak, hamilelik, doğum, alkol ve mayalı içecekler, uzun süre ayakta durmak ya da oturmak, sınırlı sıvı tüketimi, posadan zayıf beslenme alışkanlığı, aşırı baharat tüketimi, bisiklet, halter, binicilik gibi spor etkinlikleri, hastalığın oluşumunda rol oynuyor. Ayrıca uzun süre ayakta kalınan öğretmenlik ya da oturmayı gerektiren şoförlük gibi mesleklerin mensupları da risk altında.



    HASTALIK 4 TÜRE AYRILIYOR
    Şiddetine göre dört derecede seyreden hastalığın belirtileri anüs bölgesinde ele gelen şişkinlik, iç kısımda dolgunluk hissi, kanama, ıslaklık hissi ve kaşıntı, tuvalet ihtiyacının tam giderilememesi, makat bölgesinde ağrı ve yanmadır. Tanı, hasta hikayesi, fiziki muayene ve gerektiğinde ek tetkiklerle konuluyor. Hastalığın oluştuğu yer nedeniyle bazı hastalar muayene olmaktan çekinebiliyor.



        KREMLER TEK ÇARE DEĞİL
        Hastalığın erken evrelerinde sağlıklı yaşam önerileri ve ilaç tedavileri önceliklidir. Özellikle gönde yaklaşık 2 litre kadar su tüketimi, lifli posalı gıdalar tüketilmesi, kuru meyveler kabuklu kuruyemişlerin öğünlerde bulunması, dışkılamanın ertelenmemesi, uzun süreler klozette oturularak dışkılamanın beklenmemesi gibi önerilerin uygulanması erken dönem hemoroidal hastalığın tedavisinde rol oynar. Yine erken dönemlerde bazı kremler ve oral ilaç tedavileri uygulanıyor. Bu tedaviler genel olarak belirtilerde iyileşme yapıyor, tam bir iyileşme sağlanamıyor.



        AMELİYAT SONRASI AĞRILI GEÇİYOR
        Hastalığın tedavisinde cerrahi olarak pakelerin kesilerek çıkarılması dışında daha ağrısız ve yatış gerektirmeyen boğma yöntemi, infrared koagulasyon, hemoroidal arterleri bağlama yöntemi ve lazer gibi cerrahi dışı müdahaleler de yapılabiliyor. Cerrahi dışı yöntemler kullanılarak iyileşme döneminin rahat sürmesi sağlanabiliyor.

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        Haberler Sağlık Dr. Fatih Kaya uyarıyor! Cepteki tehlike hemoroide gebe
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