Mide kanseri kendisini böyle belli ediyor: İştahsızlığa ve ve kilo kaybına dikkat!

Mide kanseri, yüzde 80 hiçbir şikayete yol açmadan ilerliyor. Prof. Dr. Sinan Ersin, aşırı tuz tüketiminin mide kanserine neden olduğunu vurguluyor. Görülme sıklığı artan mide kanseriyle ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

ETE KARŞI TİKSİNTİ

Sinsice ilerleyen mide kanseri, çoğu zaman iştahsızlık, çabuk doyma, kilo kaybı, kusma, yutma güçlüğü, kansızlık ile belirti veriyor. Kansızlık yapan hastalıkların başında mide, kalın ve ince bağırsak kanserleri geliyor. Dolayısıyla kansızlığı tedavi etmeden önce kansızlığın sebebini araştırmak gerekir. Bir de hastalarda bazen ete karşı tiksinti olabiliyor. Tüm bu belirtileri mide kanserinde dikkat edilmesi gereken belirtiler olarak sayabiliriz.

TEHLİKE MUTFAKTA!

Öncelikle taze sebze ve meyve tüketiminin artırılması ve protein açısından zengin beslenmenin sağlanması gerekir. Yine salam, sucuk gibi içerisinde koruyucu maddeler olan gıdaların mideye zararının olduğunu görüyoruz. Sindirim sistemindeki en ufak değişiklikte doktora başvurun. Kanser en çok Uzakdoğu ülkelerinde görülüyor. Bu durumun nedenini gıdaları tuzlayarak saklamaları ve yüksek oranda tuzlu beslenmeleri oluşturuyor.

SARIMSAK YİYİN

SARIMSAK: Mide kanseri oluşumunu engeller.

NAR: Kansere yakalanma riskini azaltır.

YABANMERSİNİ: Kanserli hücrelerin üremesini önler.

ÇÖREK OTU: Mide kanserinden korur.

YOĞURT: Kanserin ilerlemesini durdurur.