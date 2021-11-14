İlk belirtisi sarılık oluyor! Sırt ağrısının sebebi pankreas kanseri

Pankreas kanseri adıyla bile korkutmaya yetiyor. Genellikle belirti vermeyerek sinsice ilerleyen bu hastalık, sırt ağrısı, karında şişkinlik veya sarılık gibi şikayetlere yol açıyor.



Daha çok sindirim sistemi hastalıklarıyla karışan pankreas kanseri bu nedenle geç fark ediliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan pankreas kanseri riskini artıran; kişiye bağlı, çevresel ve genetik 5 etkeni açıklıyor.





OBEZİTE

Yapılan araştırmalar, vücut kitle indeksi (VKİ) 30 ve üzeri olan kişilerde pankreas kanseri riskini artırdığını gösteriyor. Bu nedenle kişilerin aşırı kilodan sakınması, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, günlük hayatta hareketsizliğin önüne geçilerek aktif hayat tarzının benimsenmesi gerekiyor.



DİYABET

Hem pankreas kanseri risk faktörlerinden hem de hastalığın sonuçlarından biri olarak biliniyor. Uzun süreli diyabet, pankreas kanseri riskini 1.5-2.5 kat arası artırıyor.



SİGARA

Sigara kullanımı, pankreas kanseri riskini, 2-3 kat artırıyor.





GENETIK YATKINLIK

Araştırmalar pankreas kanserinin yaklaşık yüzde 4-5'lik kısmının genetik faktörlerden kaynaklandığını gösteriyor.



BESLENME ALIŞKANLIKLARI

İşlenmiş et, doymuş yağ asitleri ve şekerli içeceklerden zengin beslenme pankreas kanserine yol açıyor. Araştırmalar, Batı tipi beslenmenin obeziteye neden olarak pankreas kanseri riskini etkilediğini gösteriyor.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Pankreas kanserinin tedavisi hastanın genel durumuna, hastalığın evresine ve kanserin yerleşimine göre belirleniyor. Prof. Dr. Mert Erkan "Son yıllarda kemoterapi başarısının artması cerrahi olarak pankreas tümörlerinin çıkarılma oranını artırıyor. Önceden cerrahi şansının mümkün olmadığı ana damarsal yapıların tümörden etkilendiği bir grup hastada önce kemoterapi uygulanıyor ve tedavinin yanıt verdiği hastalarda cerrahi uygulanıyor" diyor.