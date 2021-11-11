Depresyonun ilacı kestane! Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor





HAVANIZ BOZULMASIN

Havalar soğuyunca kapalı ortamlarda geçirilen süre artıyor. Kapalı ortamlar yeterince havalandırılmıyor. Bu durum, enfeksiyon hastalıklarının ve solunum rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor. Doç. Dr. Duran Tok, hem oksijen ihtiyacı için hem de odayı belirli bir ısıda, nemde tutmak ve mikroplardan uzak durabilmek için evlerin havalandırılması gerektiğini söylüyor.