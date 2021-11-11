Depresyonun ilacı kestane! Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor

Kış aylarının vazgeçilmez besini kestane, sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolayca atılmasını sağlıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kan basıncını düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. 3 adeti bir ekmeğe eşit olduğundan kilo almamak için dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, aşırı kestane tüketiminin aynı zamanda şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bazı sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
ÖMÜRSÜN ZEYTİN YAPRAĞI
Zeytin, yüzyıllar boyunca hem meyve, hem yaprakları, hem de yağıyla alternatif tıpta kullanılıyor. Zeytin yaprağından yapılan çayın yüksek miktarda antibakteriyel taşıdığı için vücuda pek çok faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücutta bulunan bakterileri temizliyor. Mantar oluşumunun önüne geçiyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Sindirim sisteminin rahatlamasına destek oluyor. Enerji veriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp sağlığını destekliyor. Kronik yorgunluğu bitiriyor. Erken yaşlanmayı engelliyor.
HAVANIZ BOZULMASIN
Havalar soğuyunca kapalı ortamlarda geçirilen süre artıyor. Kapalı ortamlar yeterince havalandırılmıyor. Bu durum, enfeksiyon hastalıklarının ve solunum rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor. Doç. Dr. Duran Tok, hem oksijen ihtiyacı için hem de odayı belirli bir ısıda, nemde tutmak ve mikroplardan uzak durabilmek için evlerin havalandırılması gerektiğini söylüyor.