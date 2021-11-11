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    Depresyonun ilacı kestane! Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor

    Kış aylarının vazgeçilmez besini kestane, sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolayca atılmasını sağlıyor. İşte sizler için derlediğimiz sağlık tavsiyeleri...

    Depresyonun ilacı kestane

    Kış aylarının vazgeçilmez besini kestane, sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor. Erken yaşlanmayı önleyerek vücuttaki toksinlerin de kolayca atılmasını sağlıyor. Bağırsak sağlığını koruyor. Kan basıncını düzenliyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. 3 adeti bir ekmeğe eşit olduğundan kilo almamak için dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, aşırı kestane tüketiminin aynı zamanda şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi bazı sindirim sistemi sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.



    ÖMÜRSÜN ZEYTİN YAPRAĞI
    Zeytin, yüzyıllar boyunca hem meyve, hem yaprakları, hem de yağıyla alternatif tıpta kullanılıyor. Zeytin yaprağından yapılan çayın yüksek miktarda antibakteriyel taşıdığı için vücuda pek çok faydası bulunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücutta bulunan bakterileri temizliyor. Mantar oluşumunun önüne geçiyor. Hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Sindirim sisteminin rahatlamasına destek oluyor. Enerji veriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Kalp sağlığını destekliyor. Kronik yorgunluğu bitiriyor. Erken yaşlanmayı engelliyor.



    HAVANIZ BOZULMASIN
    Havalar soğuyunca kapalı ortamlarda geçirilen süre artıyor. Kapalı ortamlar yeterince havalandırılmıyor. Bu durum, enfeksiyon hastalıklarının ve solunum rahatsızlıklarının artmasına neden oluyor. Doç. Dr. Duran Tok, hem oksijen ihtiyacı için hem de odayı belirli bir ısıda, nemde tutmak ve mikroplardan uzak durabilmek için evlerin havalandırılması gerektiğini söylüyor.



        ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ
        Folik asit deposu kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. Vücutta iltihap oluşumunu engeller. Erken doğum riskini azaltır.



        CEVİZ YE UNUTMA
        Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Uykusuzluğu ortadan kaldırır. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini engeller. Aşırı kilo alımını durdurur.



        MİDE DOSTU'MUZ'
        Sevilen meyvelerden muzun içerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunuyor. Enerji veriyor. Kan basıncını düzenliyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor. Cinsel isteği artırıyor. Mide hastalıklarını dindiriyor. Cildi güzelleştiriyor. Dişleri beyazlatıyor.
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        Haberler Sağlık Depresyonun ilacı kestane! Sakinleştirici özelliği sayesinde depresyon ve strese iyi geliyor
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