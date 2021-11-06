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    Uzman isimlerden kadınlara uyarı: Menopoz hastalıklara koz

    Uzmanlardan kadınlara uyarı. Menopozun kalp hastalıkları, damar sertliği, kemik ve eklem hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini anlatıldı.

    Menopoz hastalıklara koz
    Kadınlarda menopoz, 40 veya 50'li yaşlarda itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebiliyor. Menopozun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırdığını söyleyen Op. Dr. Leyla Ercan, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler, takip ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler veriyor. Ercan, kalp hastalıkları, damar sertliği, kemik ve eklem hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarının gelişme olasılığı olduğundan sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguluyor. Ercan, kadınlarda yaşın ilerlemesi ile meydana gelen menopoz sürecinde östrojen üretiminin ciddi oranda azalması nedeniyle çeşitli semptomların geliştiğini söylüyor.
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