Uzman isimlerden kadınlara uyarı: Menopoz hastalıklara koz

Kadınlarda menopoz, 40 veya 50'li yaşlarda itibaren herhangi bir zamanda gerçekleşebiliyor. Menopozun çeşitli hastalıklara yakalanma riskini artırdığını söyleyen Op. Dr. Leyla Ercan, bu dönemin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için dikkat edilmesi gerekenler, takip ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler veriyor. Ercan, kalp hastalıkları, damar sertliği, kemik ve eklem hastalıkları gibi bazı sağlık sorunlarının gelişme olasılığı olduğundan sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerektiğini vurguluyor. Ercan, kadınlarda yaşın ilerlemesi ile meydana gelen menopoz sürecinde östrojen üretiminin ciddi oranda azalması nedeniyle çeşitli semptomların geliştiğini söylüyor.
- Sağlık
- 06.11.2021 Gazete