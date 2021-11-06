Çikolata kalp hastalıklarına iyi geliyor(Sağlık haberleri)

Kalp hastalıkları, tüm dünyada en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıkların başında geliyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmanın yolu ise doğru beslenmekten ve kaliteli bir yaşamı benimsemekten geçiyor. Düzenli su içmek, Akdeniz diyeti tarzı sebze ağırlıklı beslenmek kalbi güçlendiriyor. Bitter çikolata ise kalbi koruyor ve kalp krizini önlüyor. Dr. Seth Martin, kalp dostu bir yaşam tarzı ile ilgili şu önerilerde bulunuyor:



Düzenli uyuyun: Günlük 7-8 saatlik düzenli uyku, kalp sağlığını koruyor.



Spor yapın: Yürüyüş ve fitness gibi antrenmanlar bedene canlılık katıyor.



Çikolatadan korkmayın: Bitter çikolata, kan damarlarını koruyor. Tansiyonu dengeliyor. Bitter çikolata kaplı badem ve ceviz ise kalbe güç veriyor.



MUTLULUĞUN ADRESİ KARANFİL

Eski çağlarda aşk çiçeği olarak ün salan karanfil, afrodizyak etkisiyle mutluluk getiriyor. Karanfilin, kadın ve erkeklerde cinsel arzuyu artırdığını söyleyen uzmanlar, bu hoş kokulu baharatın faydalarını şöyle sıralıyor...



● Antiseptiktir; mikropları öldürür.

● Ağrı kesici ve mikrop öldürücü özelliği nedeniyle özellikle diş hekimliğinde faydalıdır.

● Ağız kokusunu giderir. Bu nedenle sarımsak, soğan ve sigara kokularını bastırmakta etkilidir.

● Gaz söktürücüdür. Uyarıcıdır; bedeni ve zihni yorgunluğu giderir.

● Kalp ve hafızanın yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirir.



KRAMPLARA KAKULE

Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler. Astım, bronşit ve soğuk algınlığını bitirir.



DİŞ AĞRISINA TARHUN

Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.



ANASON BULANTIYI ÖNLER

Anason, kan basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır.



SUSAMDA AŞK VAR

Susam, vücuda enerji verir. Cinsel gücü artırır. Erkeklerde kan akışını hızlandırıp ereksiyon problemini giderir. Cinsel hormonları uyarıp arzuları kamçılar.