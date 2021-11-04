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    Melatonin eksikliği hastalığı çağırıyor

    Genellikle geceleri salgılanan melatonin, uzun süredir uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendiriliyor. Pek çok kanser tümöründe büyümeyi baskılıyor.

    Melatonin eksikliği hastalığı çağırıyor
    Genellikle geceleri salgılanan melatonin, uzun süredir uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendiriliyor. Pek çok kanser tümöründe büyümeyi baskılıyor. Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Melatonin seviyesi normalden fazla düşerse, hastalıklara yakalanma riski artar, yaşlanma süreci hızlanır. Yetersiz uyku, stres, huzursuzluk durumları melatonin eksikliğini tetikler. Alkol, sigara, aşırı kahve tüketimi ile bazı ilaçlar da melatonin hormonu üretimini baskılayabiliyor" diyor.
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    Haberler Sağlık Melatonin eksikliği hastalığı çağırıyor
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