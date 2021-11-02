Diyabet Alzheimer’ı çağırır (Sağlık haberleri)

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı nörolojik rahatsızlıklara davetiye çıkartıyor! Nöroloji Uzmanı Dr. Adem Akkurt, "Bunama, yalnızca Alzheimer değildir. Damarsal bunama denilen 'vasküler demans' da toplumda sık görülür. Buradaki risk faktörü damarsal tıkanmaya neden olan tüm etkenler. Bu etkenler içinde tansiyon yüksekliği ve diyabet ilk sırayı almaktadır" diyor. Alzheimer'dan korunmada kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çeken Dr. Akkurt, sözlerine şöyle devam ediyor: Colombia Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada diyabeti olan Alzheimer hastalarında kan şekeri kontrolü iyi olmayan hastalarda Alzheimer hastalığının seyrinin daha kötü olduğu gösterilmiştir. Bunama hastalığına yakalanma riskini azaltmak için kan şekeri kontrolünün sağlanması gerekir.

KANSIZLIĞA IHLAMUR

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur sakinleştirir. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Boğaz ağrısına iyi gelir ve öksürüğü keser. Sindirimi hızlandırır, hazımsızlığı bitirir. Kansızlığa da çare olur.

ZENCEFİL İÇİNİZİ ISITIR

Kan dolaşımını hızlandıran zencefil, iştah açar. Mide bulantısına iyi gelir. Stresi alır. Gaz sancısını dindirir. Boğaz ağrısına iyi gelir. Gribi önler. Kış aylarında vücudun sıcak kalmasını sağlar.

KOLESTEROLE ÇÖREK OTU

Kolesterolü dengeleyen çörek otu, kalp sağlığını korur. İdrar söktürücüdür. Böbrek sağlığını destekler. Karaciğerin dostudur. Vücuttaki toksinlerin temizler. Kan şekerini dengeler ve diyabetle savaşır.