Tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor (Sağlık haberleri)

Güzel kokusu ile herkesin sevdiği tarçın, sağlıklı bir hayata göz kırpıyor. Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bu baharat, afrodizyak etkisiyle dikkat çekiyor. Cinsel yönden sıkıntısı olanlara da güç veriyor. Sperm kalitesini artırıp çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Cinsel gücü artıran tarçının diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.

Kilo verdirir.

Kalp krizi riskini azaltır ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.

Diş ağrısı tedavisinde ve ağız kokusu giderir.

Bal ile karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe, gribe ve sinüzite iyi gelir.

Sivilceleri ve siyah noktaları da geçirir.

KEMİKLERE BAL

Ağızları tatlandıran bal, kansızlığı bitirir. Kabızlığı önler. Böbreklerin çalışmasını düzenler. Tok tutar. Eklem ve kemik sağlığını korur. Kötü kolesterolü düşürür. Kuru öksürüğü bitirir. Saçları ve cildi besler.

CEVİZLE DİŞLER KESKİN

OMEGA-3 deposu ceviz, kalp sağlığını destekler. Beyni güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır. Mide asidini dengeler. Bağırsak florasını destekler. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Dişleri güçlendirir.

ENFEKSİYONA HAŞHAŞ

Vücuttaki enfeksiyonları bitiren haşhaş, mesane iltihabıyla mücadele eder. Beyin sağlığını korur. Kolesterolü düşürür. Dişlerin çürümesini önler. Demir eksikliğini bitirir. Meme kanserinden korur.

EKSİK D VİTAMİNİ OBEZİTE NEDENİ

Vücudun üretemediği D vitamini, vücut sağlığında büyük görev üstleniyor. Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, eksik D vitamininin başta obezite olmak üzere pek çok kronik hastalığa yol açtığını belirtiyor. "Güneş ışığının az görüldüğü kış aylarında yumurta ve süt ürünleri tüketilmelidir" diyor.

SAÇ DÖKÜLMESİ HASTALIK HABERCİSİ

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Server Serdaroğlu, üç aydan fazla süren saç dökülmesinin hastalık habercisi olabileceğini belirtiyor. "Saçın orta çizgisi genişliyorsa 'erkek tipi dökülme' başladı demektir. Saçınızı her elinize uzattığınızda her seferinde 4-5 saç geliyorsa bu da bir hastalıktır" diyor.

BALKABAĞI ZAMANI DURDURUR

Soğuk hava, cildimize de zarar veriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, cildi besleyen yiyecekleri sıralıyor:

BALKABAĞI: Yüzde 90'ı sudur. Cildi sivilce, iltihaptan korur.

SOMON: Hücrelerde oluşan yaşlılık sürecini yavaşlatır.

GREYFURT: Cilde kolajen desteği sağlar. Kırışıklıkları azaltır.

YEŞİL ÇAY: Antioksidan etki gösterir. Yaşlanmayı geciktirir.

AVOKADO: Cildi nemlendirir. Cildin elastikiyetini korur.

BROKOLİ: Cildin yaşlanmasını geciktirir.

YUMURTA: Cilt dokusunu yeniler.

BİTTER ÇİKOLATA: Cildi nemli tutar.