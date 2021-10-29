Düzenli spor engelliyor! Meme kanserini adım adım yenin

Hastalar genellikle ele gelen kitleler nedeniyle doktora başvuruyor. Bunun yanı sıra meme ucunun içeri doğru çekilmesi, meme cildinde çekinti, kalınlaşma, renk değiştirme gibi şikayetler de kanserin en önemli belirtileri arasında yer alıyor.

Meme başı akıntıları da bazen erken evrede kanserin habercisi olabiliyor. Prof. Dr. Mehmet Eser, yağdan zengin, hayvansal besin ağırlıklı 'Batı tipi' beslenme tarzının kansere yol açtığını vurguluyor.

ÖNCELİK KİLO VERMEK

"Obez hastalarda meme kanseri riski, normal kilolu kadınlara göre yüzde 30 daha fazladır. Obezite, kız çocuklarında erkenden kadınlık hormonlarının yükselmesine ve erken yaşta (12 yaş altı) adet görmeye başlamasına neden olmaktadır. Erken yaşta adet görmeye başlamak, meme kanseri risk faktörlerinden birisidir. Düzenli spor yapmak meme kanserini engelliyor. Araştırmalar, haftada 1.5-2.5 saat arasında tempolu yürümenin meme kanseri riskini yüzde 18 azalttığını gösteriyor." diye konuşuyor.