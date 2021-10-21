Kolon kanseri 50'li yaşlardan sonra görülüyor

Sindirm sistemi, vücudun ikinci beynini oluşturuyor. Mutluluk hormonunun en çok salgılandığı yer olan bağırsakların sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Bağırsaklarda oluşan polipler, ilerleyen süreçlerde kansere dönüşebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Talha Atalay, son dönemde görülme oranı artan bağırsak kanserinde erken tedavinin önemine değiniyor.

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50'li yaşlardan sonra her 2 yılda bir kolonoskopi yapılmasını öneriyor. Ailesinde kanser olanların, sık ishal şikayeti yaşayanların kontrolleri aksatmamasını söylüyor. "Kolon kanserlerinin yüzde 50'den fazlasının nedeni bağırsak polipleridir. Kolonoskopi ile adenomatöz poliplerin saptanması ve ortadan kaldırılması gerekir. Bu nedenle de kolonoskopi oldukça önemlidir" bilgisini veriyor.