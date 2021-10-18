Karaciğerin düşmanı obezite

Hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, karaciğer yağlanmasını beraberinde getiriyor. Ülkemizde her 3 kişiden birinde görülen bu hastalık zamanında tedavi edilmediğinde siroza kadar ilerliyor. Hastalık daha çok halsızlikle belirti veriyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, karaciğeri koruyacak önerileri sıralıyor: Diyet ve egzersiz programı ile yağlanma giderilir. Akdeniz tipi beslenmeye geçilmesi, akşam 7'den sonra yemek yemeyi bırakmalı.



KOLESTEROL GÖZE GELDİ

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, yüksek kolesterolün fiziksel belirtilerine değiniyor. "Ksantelazmalar dediğimiz gözün iç köşesine yakın genellikle sarı renkteki küçük kolesterol topakları da bir diğer belirtilerdendir" bilgisini veriyor. Kolesterol seviyelerini düşürmek için balık, kuruyemişler, avokado, bitkisel yağlar ve sürülebilir ürünler yemeyi tavsiye ediyor.

KATARAKTA KARŞI ROKA

K vitamini deposu roka, kalp ve damar sağlığını korur. Kilo kontrolüne yardımcı olur. Özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan kataraktla savaşır.



ASTIMA KARŞI GÜNDE 1 ELMA

Lif deposu elma, sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı yavaşlatır. Kemikleri korur. Astım riskini yüzde 50 azaltır.